Чи буде курортний сезон в Одесі у 2026 році: у ДСНС попередили про міни та атаки з моря

В Одесі готують пляжі до відкриття, але ДСНС попереджає про небезпеку через війну.

Напередодні літнього сезону в Одеській області триває підготовка офіційних пляжів до відкриття, однак повністю безпечних зон відпочинку на узбережжі наразі немає через війну та постійні повітряні атаки. Навіть на перевірених пляжах відпочивальникам рекомендують дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Як повідомила речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна, офіційні пляжі проходять перевірку та мають відповідати низці вимог. Зокрема, водолази обстежують дно на наявність небезпечних предметів, на території мають бути рятувальні пости, встановлені буйки та облаштоване укриття на відстані до 500 метрів.

Водночас ризики залишаються через можливі атаки з моря та падіння уламків або збитих безпілотників. За словами речниці, небезпечні предмети можуть винести хвилі як на офіційні, так і на стихійні пляжі.

Українцям радять уникати неофіційних місць відпочинку, оскільки там відсутні рятувальні пости та не проводиться перевірка дна. Особливу небезпеку, за даними ДСНС, і надалі становить узбережжя в Затоці, де пляжі офіційно не відкриватимуть. Попри це, люди продовжують туди приїжджати.

Аверіна нагадала про випадки загибелі людей у Затоці через вибухи мін та інших вибухонебезпечних предметів у морі, які фіксували минулого року.

«Чоловік відпочивав зі своїми дітьми. Якщо не помиляюся, він був з Рівненської області. Вони приїхали на відпочинок і діти стояли на березі, коли їхнього батька розірвало у воді і, вибачте за такі подробиці, але його шматками виносило на берег. А діти в цей момент стояли на березі. Це було дуже страшно», — наголосила Марина Аверіна в етері Громадського радіо.

Також речниця зазначила, що торік в Одесі працювали понад 30 офіційних пляжів. У Чорноморську минулого сезону був відкритий лише один пляж, однак цього року кількість дозволених зон відпочинку може збільшитися.

Остаточний перелік офіційних пляжів в Одесі та Чорноморську планують оприлюднити ближче до початку літа.

