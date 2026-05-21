ККС ВС пояснив, коли експертизу не можна визнавати недопустимим доказом за статтею 87 КПК

20:09, 21 травня 2026
Суди попередній нижчих інстанцій визнали недопустимим висновок експерта, складеного за результатами судової експертизи відео-, звукозапису, з огляду на нібито грубе порушення порядку призначення експертизи.
У кримінальній справі про крадіжку суди нижчих інстанцій визнали недопустимим висновок експерта щодо відео- та звукозаписів.

Суд вважав, що під час призначення експертизи слідчі нібито порушили порядок її проведення. Однак Верховний Суд не погодився з таким підходом та зазначив, що саме по собі посилання суду на положення відомчих нормативних актів без встановлення порушення вимог КПК та без з’ясування підстав для проведення експертизи не може бути достатньою підставою для визнання її недопустимим доказом у розумінні положень ст. 87 КПК.

Деталі справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватими і засудили обвинувачених за ч. 3 ст. 185 КК.

У касаційній скарзі прокурор не погоджується з позицією суду щодо визнання недопустимим висновку експерта, складеного за результатами судової експертизи відео-, звукозапису, з огляду на нібито грубе порушення порядку призначення експертизи.

Суд послався на те, що орган досудового розслідування приховав аналогічний висновок експерта іншої експертної установи, не відкрив стороні захисту матеріалів, які були предметом дослідження, а також порушив право на захист під час призначення вказаної експертизи.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС зазначила, що суди попередніх інстанцій, визнаючи зазначений висновок експерта недопустимим доказом, послалися на порушення порядку призначення експертизи і положення Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8.10.1998 № 53/5, відповідно до яких у разі необхідності має призначатися додаткова або повторна експертиза.

Водночас суд не зазначив, які саме норми кримінального процесуального закону порушено під час призначення чи проведення відповідної експертизи.

Крім того, суд апеляційної інстанції не обґрунтував, яким чином зазначені судом обставини призвели або могли призвести до істотного порушення прав і свобод учасників кримінального провадження чи вплинули на достроковість отриманого доказу.

Верховний Суд вказав, що саме по собі посилання на положення відомчих нормативних актів без встановлення порушення вимог кримінального процесуального закону та не з’ясування підстав для проведення таких експертиз не може бути достатньою підставою для визнання доказу недопустимим у розумінні положень ст. 87 КПК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 19.03.2026 у справі № 332/3071/21 (провадження № 51-5423км24).

