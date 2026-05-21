Кабмін вніс зміни щодо проведення е-аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами

Уряд дозволив здійснювати продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах на добровільних засадах.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами з метою приведення його відповідність до ЗУ N 4777-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості».

Надано право виробникам електричної енергії (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) здійснювати продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах на добровільних засадах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.