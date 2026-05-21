Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Вишиванку офіційно номінували на включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Україна офіційно подала вишиванку до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Досьє вже передали на розгляд Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини через Міністерство закордонних справ та Постійне представництво України при ЮНЕСКО. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, українська вишиванка є одним із головних символів національної ідентичності, який поєднує різні покоління, регіони та українців по всьому світу. Вона наголосила, що у візерунках і орнаментах закладені історія, традиції та культурна спадщина України.

Також Бережна підкреслила, що вишиванка залишається частиною сучасної культури — традиційні елементи активно використовують українські дизайнери, а вишитий одяг дедалі частіше з’являється на міжнародних подіумах і культурних заходах.

фото: Тетяна Бережна

Нагадаємо, 21 травня в Україні вдвадцяте відзначають День вишиванки.

