Конкурс до Харківського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

18:43, 21 травня 2026
ВККС зазначила, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 20 травня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності одного кандидата здійснювати правосуддя в Харківському апеляційному суді та однієї кандидатки – в Дніпровському.

Зінченко Олексій Володимирович підтвердив здатність здійснювати правосуддя в Харківському апеляційному суді.

Самойленко Олена Анатоліївна не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в Дніпровському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 26 кандидатами: 22 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

У Дніпровському апеляційному суді 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів.

Загалом проведено співбесіди з 10 кандидатами: 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 1 кандидат – не підтвердив, на 2 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

