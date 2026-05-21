Виплати у 2000 грн: кому з пенсіонерів автоматично продовжать допомогу

Частина пенсіонерів із числа ВПО у 2026 році зможе автоматично продовжити отримання державної допомоги на проживання у розмірі 2000 грн.

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, можуть продовжити отримувати державну допомогу на проживання. Однак автоматичне продовження виплат передбачене лише для тих, хто відповідає встановленим вимогам щодо доходу.

Мова йде про щомісячну допомогу для ВПО у розмірі 2000 гривень. Після первинного призначення її виплачують протягом шести місяців, а надалі допомогу можуть подовжити автоматично. У 2026 році таке продовження доступне пенсіонерам, якщо їхній особистий щомісячний дохід не перевищує 10 380 гривень.

При цьому під час оцінки права на виплати враховують лише доходи самого пенсіонера. Заробітна плата, пенсія чи інші доходи чоловіка або дружини не впливають на рішення щодо нарахування допомоги.

Окрім пенсіонерів, право на автоматичне продовження виплат мають також люди з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю до 18 років, діти з тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності, діти-сироти та особи з їх числа віком до 23 років. Також допомога передбачена для прийомних батьків, батьків-вихователів та опікунів.

Оформити допомогу на проживання ВПО можна як онлайн через застосунок «Дія», так і особисто — у ЦНАПах або органах місцевого самоврядування.

