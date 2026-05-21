ДСА оприлюднила рейтинг будівель судів за рівнем забезпечення умов для здійснення правосуддя

Державна судова адміністрація затвердила рейтинг приміщень і будівель судів за рівнем забезпечення умов для здійснення правосуддя.

Рейтинг сформовано із застосуванням єдиної методики оцінювання, яка базується на детальному аналізі та узагальненні інформації, наданої безпосередньо судами й територіальними управліннями ДСА України.

«Рейтинг буде застосовуватися під час вжиття заходів щодо покращення умов розміщення судів та при плануванні видатків розвитку на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту наявних приміщень, де працюють судові установи.

Це дозволить чітко визначати черговість фінансування та пріоритетність реалізації інфраструктурних проєктів; за умови наявності достатнього бюджетного ресурсу – ефективно спрямувати його на об'єкти, що потребують першочергового відновлення та модернізації», - заявили у ДСА.

