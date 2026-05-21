МЗС радить українцям уникати поїздок до Конго через епідемію Еболи

17:13, 21 травня 2026
Громадян, які вже перебувають у країні, закликають дотримуватися інструкцій місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями.
Фото: mfa.gov.ua
Міністерство закордонних справ України закликає громадян утриматися від поїздок до регіонів Демократичної Республіки Конго, де зафіксовано спалах вірусу Ебола.

Як зазначається на сайті відомства, 17 травня Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно підтвердила факт епідемії вірусу Ебола в ДР Конго. За даними МЗС, поширення інфекції зафіксовано у провінціях Ітурі та Південне Ківу.

У зв’язку з цим громадянам України рекомендовано не відвідувати зазначені регіони.

Українцям, які вже перебувають на території Демократичної Республіки Конго, радять утриматися від поїздок до уражених провінцій, дотримуватися інструкцій місцевих органів влади та регулярно перевіряти офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.

У разі надзвичайних ситуацій у МЗС України нагадують про доступні канали зв’язку.

Гаряча лінія Посольства України в Демократичній Республіці Конго:
+243 82 000 7109 (WhatsApp, Signal, Telegram), електронна пошта: [email protected], [email protected].

Цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України: +38 044 238 15 88, електронна пошта: [email protected].

МЗС Україна

