Українців попередили про спалах Еболи в Африці: в яку країну краще не їхати

Українцям не рекомендують їхати в одну африканську країну.

Міністерство закордонних справ України порекомендувало громадянам утриматися від поїздок до регіонів Демократичної Республіки Конго, які уражені вірусом Ебола.

«МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією. Вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу», - йдеться у заяві МЗС.

Тим громадянам України, які вже перебувають на території ДР Конго, міністерство рекомендує:

не їздити до згаданих провінцій;

дотримуватися вказівок місцевих компетентних органів;

відстежувати офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.

