Уряд спростив митні процедури для ОПК – документи для пільг тепер подаватимуть у декларації

В уряді переконані, що зміни мають пришвидшити постачання комплектуючих і посилити виробництво озброєння для Сил оборони.

Понад 900 державних і приватних підприємств, а також більш як 300 тисяч людей забезпечують українське військо необхідним озброєнням, технікою та технологіями. Уряд продовжує посилювати оборонно-промисловий комплекс і спрощувати умови для виробників. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За підсумками обговорення з депутатськими фракціями уряд ухвалив рішення спростити процедуру підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу. Йдеться про компанії, які імпортують складові для виробництва товарів оборонного призначення — матеріали, вузли, агрегати, обладнання та комплектуючі.

Відтепер підприємствам не потрібно заздалегідь подавати до митних органів копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Основна інформація зазначатиметься безпосередньо у митній декларації, а документи надаватимуться лише на запит митниці. У випадках, коли матеріали містять секретну інформацію, їх дозволено подавати з дотриманням режиму секретності до моменту оформлення декларації.

Спрощений порядок також поширюється на співвиконавців і субпідрядників, які беруть участь у виконанні державних оборонних контрактів.

Уряд зазначає, що скорочення часу митного оформлення дозволить підприємствам швидше отримувати необхідні компоненти, що має сприяти нарощуванню виробництва озброєння та техніки для Сил оборони України.

