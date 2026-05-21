  1. В Украине

Правительство упростило таможенные процедуры для ОПК — документы на льготы теперь будут подаваться в декларации

15:07, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В правительстве убеждены, что эти изменения должны ускорить поставки комплектующих и активизировать производство вооружения для Сил обороны.
Правительство упростило таможенные процедуры для ОПК — документы на льготы теперь будут подаваться в декларации
Фото: ТСН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более 900 государственных и частных предприятий, а также более 300 тысяч человек обеспечивают украинскую армию необходимым вооружением, техникой и технологиями. Правительство продолжает укреплять оборонно-промышленный комплекс и упрощать условия для производителей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По итогам обсуждения с депутатскими фракциями правительство приняло решение упростить процедуру подтверждения права на таможенные льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о компаниях, которые импортируют компоненты для производства товаров оборонного назначения — материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие.

Отныне предприятиям не нужно заранее подавать в таможенные органы копии контрактов, технических паспортов и других документов. Основная информация будет указываться непосредственно в таможенной декларации, а документы будут предоставляться только по запросу таможни. В случаях, когда материалы содержат секретную информацию, их разрешено подавать с соблюдением режима секретности до момента оформления декларации.

Упрощенный порядок также распространяется на соисполнителей и субподрядчиков, участвующих в выполнении государственных оборонных контрактов.

Правительство отмечает, что сокращение времени таможенного оформления позволит предприятиям быстрее получать необходимые компоненты, что должно способствовать наращиванию производства вооружения и техники для Сил обороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие декларация Кабинет Министров Украины Украина оборона

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Ошибка в декларации НАПК на 2 млн гривен: Верховный Суд объяснил пределы ответственности за недостоверное декларирование

Подала исправленную декларацию после подозрения: Верховный Суд поставил точку в деле о недостоверном декларировании начальницы налоговой

Дело судей Верховного Суда после трехлетней паузы: новые подозрения и старые вопросы

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]