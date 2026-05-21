Правительство упростило таможенные процедуры для ОПК — документы на льготы теперь будут подаваться в декларации

В правительстве убеждены, что эти изменения должны ускорить поставки комплектующих и активизировать производство вооружения для Сил обороны.

Более 900 государственных и частных предприятий, а также более 300 тысяч человек обеспечивают украинскую армию необходимым вооружением, техникой и технологиями. Правительство продолжает укреплять оборонно-промышленный комплекс и упрощать условия для производителей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По итогам обсуждения с депутатскими фракциями правительство приняло решение упростить процедуру подтверждения права на таможенные льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о компаниях, которые импортируют компоненты для производства товаров оборонного назначения — материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие.

Отныне предприятиям не нужно заранее подавать в таможенные органы копии контрактов, технических паспортов и других документов. Основная информация будет указываться непосредственно в таможенной декларации, а документы будут предоставляться только по запросу таможни. В случаях, когда материалы содержат секретную информацию, их разрешено подавать с соблюдением режима секретности до момента оформления декларации.

Упрощенный порядок также распространяется на соисполнителей и субподрядчиков, участвующих в выполнении государственных оборонных контрактов.

Правительство отмечает, что сокращение времени таможенного оформления позволит предприятиям быстрее получать необходимые компоненты, что должно способствовать наращиванию производства вооружения и техники для Сил обороны Украины.

