Верховный Суд опубликовал сборник научных трудов по актуальной практике КУС ВС

Верховный Суд опубликовал сборник научных трудов, представленный во время научно-практического семинара «Практика Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда: доктринальные подходы и прикладные аспекты», который проходил с 30 апреля по 3 мая 2026 года.

В издании собраны исследования, к подготовке которых присоединились ведущие ученые Львовского национального университета имени Ивана Франко, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украинского католического университета, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Национального университета «Киево-Могилянская академия», Одесского государственного университета внутренних дел и Львовского государственного университета внутренних дел.

Сформулированные авторами концептуальные выводы направлены на обеспечение единства правоприменения в деятельности судов первой и апелляционной инстанций. Сборник ориентирован на судей, прокуроров, адвокатов, ученых и специалистов в области права.

