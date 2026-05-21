Несвоевременное декларирование после увольнения с госслужбы: суд объяснил, что не является уважительной причиной

Суд оштрафовал бывшую госслужащую Минобороны за несвоевременное представление декларации после увольнения, указав, что занятость воспитанием детей не является уважительной причиной пропуска установленного законом срока.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чечеловский районный суд города Днепра рассмотрел дело № 204/5286/26 о привлечении бывшей государственной служащей командования Министерства обороны Украины к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации после увольнения. Суд проверял наличие уважительных причин несвоевременной подачи декларации.

Суть дела

Суд установил, что приказом начальника соответствующего командования от 30 июля 2014 года лицо было назначено на должность и ему был присвоен 15 ранг государственного служащего. В дальнейшем приказом от 12 января 2023 года ее уволили с должности главного специалиста командования.

Согласно подпункту «в» пункта 1 части 1 статьи 3 Закона «О предотвращении коррупции» она являлась субъектом, на которого распространяется действие данного Закона, а следовательно — субъектом декларирования.

Суд обратил внимание, что в соответствии с требованиями статьи 45 Закона и Порядка заполнения и подачи деклараций, утвержденного НАЗК, лица, прекратившие деятельность, связанную с выполнением функций государства, обязаны подать ежегодную декларацию после увольнения до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций установлено, что после увольнения в январе 2023 года бывшая государственная служащая подала ежегодную декларацию после увольнения за 2023 год только 16 апреля 2026 года. Декларация должна была быть подана до 1 апреля 2024 года, поэтому срок ее подачи был нарушен.

В судебном заседании женщина факт несвоевременной подачи декларации не отрицала и пояснила, что подала ее с опозданием из-за занятости воспитанием детей. Прокурор просил суд признать ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП, и назначить минимальный штраф в размере 850 грн.

Позиция и решение суда

Исследуя материалы дела, суд сослался на положения статьи 68 Конституции Украины об обязанности каждого неукоснительно соблюдать законы Украины, а также на нормы Закона «О предотвращении коррупции», которые определяют понятие правонарушения, связанного с коррупцией, а также круг субъектов декларирования.

Суд также учел, что после начала полномасштабной войны кампания декларирования была приостановлена, однако с 12 октября 2023 года вступил в силу Закон №3384-ІХ, которым были восстановлены декларирование и функции НАЗК.

Вина лица, как указано в постановлении, подтверждалась приказами о назначении и увольнении, копией поданной декларации, сообщениями уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения коррупции и материалами проверки Министерства обороны Украины. Суд обратил внимание, что во время прохождения службы работникам неоднократно разъяснялись требования антикоррупционного законодательства, сроки и порядок подачи деклараций, в том числе после увольнения.

В постановлении суд пришел к выводу, что бывшая государственная служащая, будучи осведомленной об обязанности и сроках подачи декларации, без уважительных причин не подала ее до 1 апреля 2024 года, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 172-6 КУоАП.

При определении вида взыскания суд учел полное признание вины, отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность, а также то, что женщина имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Суд пришел к выводу о необходимости наложения административного взыскания в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн. Кроме того, с нее взыскан судебный сбор в сумме 665,60 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.