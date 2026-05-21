  1. В Украине

В регионах после раскрытия преступных схем в полиции начались масштабные внутренние проверки — Нацполиция

12:42, 21 мая 2026
В Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях начаты комплексные проверки после поступления сообщений о возможных злоупотреблениях со стороны сотрудников полиции.
По инициативе главы Национальной полиции Украины Ивана Выгивского в регионах, где были разоблачены сотрудники полиции, причастные к вероятным преступным схемам, начаты комплексные проверки. Об этом сообщили в Нацполиции.

Речь идет о Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, где 20 мая 2026 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора при содействии МВД и Национальной полиции разоблачили сотрудников полиции, которых подозревают в причастности к незаконным махинациям.

По поручению руководства Нацполиции в указанные регионы направлены комплексные проверки, которые возглавляют заместители председателя Национальной полиции — Максим Цуцкиридзе, Андрей Небытов и Сергей Кобец.

В состав рабочих групп вошли сотрудники Департамента главной инспекции, Департамента внутренней безопасности, кадрового обеспечения и других профильных подразделений.

Целью проверок является всесторонний анализ деятельности территориальных подразделений, оценка эффективности управленческих решений, соблюдение служебной дисциплины, а также предотвращение коррупционных проявлений и злоупотреблений среди личного состава.

В руководстве Национальной полиции подчеркивают, что позиция остается неизменной: ни одно нарушение закона, независимо от должности или звания, не останется без внимания.

Также в Нацполиции заявили, что продолжат системную работу по очистке подразделений от лиц, дискредитирующих звание полицейского.

