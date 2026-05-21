В пяти областях Украины возможны проверки документов и ограничения движения — СБУ

Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Сил обороны проводит усиленные меры безопасности в северных регионах Украины. Как сообщили в СБУ, мероприятия проходят во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего и Президента Украины Владимира Зеленского.

Комплексные меры предусмотрены на территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

В первую очередь работа соответствующих групп будет направлена на недопущение проникновения противника в приграничные районы, совершения диверсионно-террористических действий, ведения подрывной и разведывательной деятельности, других военных преступлений.

Также силовики будут:

осуществлять усиленную проверку граждан, находящихся на территории проведения мероприятий безопасности.

проводить осмотр территории и отдельных помещений для выявления предметов, запрещенных к обороту.

СБУ предупреждает, что во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Граждан просят надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

