В Сенате США не хватило голосов для выделения $1 млрд на строительство бального зала в Белом доме

10:36, 21 мая 2026
Предложение о финансировании строительства бального зала и связанных с ним мер безопасности не планируется включать в законопроект.
В Сенате США пока нет достаточной поддержки для выделения около 1 млрд долларов на строительство нового бального зала в Белом доме и связанных с ним мер безопасности. Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди после встречи представителей Республиканской партии.

Как сообщает Reuters, Кеннеди отметил, что в Сенате недостаточно голосов для одобрения таких расходов. По его словам, предложение не будет включено в законопроект об иммиграционном законодательстве на сумму 72 млрд долларов.

Общаясь с журналистами после встречи сенаторов-республиканцев, политик заявил, что, по имеющейся у него информации, финансирование проекта бального зала больше не рассматривается.

«Нам сказали, что, и опять же, я не читал текст, но нам сказали, что деньги на бальный зал исчерпаны», — сказал Кеннеди.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп строит бальный зал площадью около 90 тысяч квадратных футов в формате бункера и с базой для дронов на крыше.

