Могут ли штрафовать за езду на электросамокате без шлема: решение суда

Полиция оштрафовала водителя электросамоката без шлема, но суд принял его сторону.

Ковельский горрайонный суд Волынской области рассмотрел административное дело № 159/2528/26 по иску лица к Управлению патрульной полиции в Волынской области Департамента патрульной полиции об обжаловании постановления о привлечении к административной ответственности по части пятой статьи 121 КУоАП.

Предметом спора стал вопрос, распространяется ли обязанность использования мотошлема, установленная Правилами дорожного движения для водителей мотоциклов и мопедов, на лиц, управляющих электросамокатами и другими легкими персональными электрическими транспортными средствами.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием отменить постановление серии ЕНА №7049968 от 19 апреля 2026 года, которым он был привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 121 КУоАП и оштрафован на 510 грн за управление транспортным средством без мотошлема.

Как установил суд, 18 апреля 2026 года в 23:41 в городе Ковеле на улице Винниченко истец управлял арендованным электросамокатом OKAI ES400A сервиса Jet Ride без мотошлема. Сотрудник полиции квалифицировал транспортное средство как мопед и указал на нарушение подпункта «г» пункта 2.3 Правил дорожного движения.

Истец указывал, что управляемое им транспортное средство является легким персональным электрическим транспортным средством, оборудованным электродвигателем мощностью до 1000 Вт и имеющим максимальную конструктивную скорость до 25 км/ч, а потому не относится к категории мопедов или мотоциклов. Он подчеркивал, что электросамокат не имеет номерного знака, не проходил государственную регистрацию, не требует водительского удостоверения и не подпадает под требования обязательного использования мотошлема. По его мнению, постановление было вынесено без надлежащего установления правового статуса транспортного средства.

Представитель Управления патрульной полиции в Волынской области возражал против удовлетворения иска и отмечал, что электросамокат является транспортным средством и источником повышенной опасности, а потому водитель во время движения обязан использовать мотошлем.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 222 КУоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью пятой статьи 121 КУоАП, относятся к компетенции органов Национальной полиции. Вместе с тем суд подчеркнул, что при вынесении обжалуемого постановления надлежащим образом не были выполнены требования статьи 280 КУоАП относительно полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.

Суд обратил внимание, что Правила дорожного движения не содержат определения термина «электросамокат» и не устанавливают отдельных правил поведения для лиц, использующих такие транспортные средства. При этом суд указал, что электросамокат является транспортным средством, а лицо, управляющее им, является участником дорожного движения, однако не каждое транспортное средство является механическим транспортным средством в понимании Правил дорожного движения.

Проанализировав положения пункта 1.10 Правил дорожного движения, суд пришел к выводу, что транспортное средство с электродвигателем признается механическим транспортным средством только при условии, если мощность двигателя превышает 3 кВт. Суд также привел определение мопеда, согласно которому мопедом является двухколесное транспортное средство с электродвигателем мощностью до 4 кВт.

В то же время суд установил, что электросамокат OKAI ES400A имеет номинальную мощность 350 Вт, пиковую мощность 835 Вт и максимальную скорость до 25 км/ч. При таких характеристиках транспортное средство не может быть приравнено к мопеду, поскольку его мощность меньше 3 кВт.

Суд подчеркнул, что подпункт «г» пункта 2.3 Правил дорожного движения устанавливает обязанность находиться в застегнутом мотошлеме исключительно для водителей мотоциклов и мопедов. Для водителей иных транспортных средств, в частности электросамокатов, такая обязанность прямо не предусмотрена.

Кроме того, суд обратил внимание, что для водителей электросамокатов законодательством не установлена обязанность иметь водительское удостоверение, не предусмотрена государственная регистрация такого транспортного средства, а также не определены требования относительно страхования или возраста пользователя. По мнению суда, это дополнительно подтверждает, что электросамокат OKAI ES400A не является мопедом в понимании действующего законодательства.

Суд также отметил, что современные легкие электрические транспортные средства могут представлять потенциальную опасность, а вопрос определения прав и обязанностей их пользователей требует отдельного законодательного урегулирования. Вместе с тем административная ответственность может наступать исключительно при наличии всех элементов состава конкретного административного правонарушения.

Поскольку Правила дорожного движения не содержат прямой нормы, обязывающей водителя электросамоката мощностью менее 3 кВт использовать мотошлем, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях истца объективной стороны правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 121 КУоАП.

Отдельно суд отклонил ссылку ответчика на постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 15 марта 2023 года по делу №127/5920/22, отметив, что в том деле рассматривались вопросы гражданско-правовой ответственности и страхования, а не привлечения к административной ответственности за нарушение правил пользования мотошлемом.

По результатам рассмотрения дела суд отменил постановление о привлечении истца к административной ответственности, закрыл дело об административном правонарушении и взыскал с Департамента патрульной полиции в пользу истца судебный сбор в размере 665,60 грн.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что несмотря на привлечение водителей электросамокатов к ответственности за нарушения правил дорожного движения, сервисы проката фактически продолжают получать прибыль без надлежащего уровня ответственности за возможные риски. В отличие от сферы автопроката, где действуют требования относительно возраста водителя, наличия водительского удостоверения, стажа управления и обязательного страхования гражданской ответственности, рынок проката электросамокатов до сих пор остается недостаточно урегулированным. Формальные ограничения в мобильных приложениях нередко обходятся несовершеннолетними через использование аккаунтов родителей или других лиц.

