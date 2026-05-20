Как правильно выбрать кондиционер для дома: главные параметры

Как не ошибиться при выборе кондиционера для квартиры или дома.

С наступлением жары украинцы все чаще задумываются о покупке кондиционера. Однако при выборе важно учитывать не только цену или популярность бренда, но и технические характеристики, уровень энергоэффективности и соответствие оборудования требованиям законодательства. От этого зависит не только комфорт в помещении, но и безопасность использования и расходы на электроэнергию.

Кондиционер давно перестал быть предметом роскоши. В периоды летней жары он помогает поддерживать нормальную температуру в доме или офисе, улучшает самочувствие, уменьшает усталость и позволяет комфортно работать и отдыхать. Особенно актуальным это стало на фоне повышения средних температур и продолжительных волн жары.

Впрочем, специалисты Госпродпотребслужбы подчеркивают: покупая кондиционер, стоит обращать внимание не только на дизайн или функцию охлаждения. Бытовые кондиционеры относятся к электротехнической продукции, поэтому должны соответствовать требованиям безопасности, энергоэффективности и технических регламентов.

Какие требования должен выполнять кондиционер

В Украине такая техника должна:

быть безопасной для пользователя;

соответствовать требованиям технических регламентов;

иметь надлежащую маркировку;

сопровождаться технической документацией;

содержать подтверждение соответствия установленным требованиям.

Контроль за продукцией осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции» и рядом постановлений Кабинета Министров.

На что обратить внимание при покупке

Маркировка и информация о производителе

На самом кондиционере или специальной табличке обязательно должны быть указаны:

название производителя;

торговая марка;

модель;

серийный номер или номер партии;

технические параметры — напряжение, частота и потребляемая мощность.

Маркировка должна быть четкой, читаемой и выполненной на украинском языке или с использованием допустимых международных обозначений.

Класс энергоэффективности

Одна из ключевых характеристик — энергетическая этикетка. Она показывает, насколько экономно работает кондиционер.

Наиболее эффективными считаются модели класса A+++, A++ и A+. Они потребляют меньше электроэнергии и позволяют существенно экономить на счетах за свет.

Специалисты советуют обращать внимание и на современные показатели:

SEER — сезонная эффективность охлаждения;

SCOP — сезонная эффективность обогрева.

Чем выше эти значения — тем экономичнее работает устройство в течение года. В отличие от старых показателей EER и COP, они учитывают реальные сезонные условия эксплуатации.

Уровень шума тоже имеет значение

Для квартиры или дома важным является и шум кондиционера. Комфортными считаются такие показатели:

внутренний блок — от 19 до 30 дБ;

наружный блок — до 50 дБ.

Слишком шумный кондиционер может создавать дискомфорт, особенно ночью или в небольших помещениях.

Что еще должно быть в комплекте

В соответствии с требованиями технических регламентов кондиционер должен продаваться вместе с:

энергетической этикеткой;

техническим паспортом;

микрофишей;

информацией о производителе;

данными об энергоэффективности.

Эксперты советуют не покупать технику без документов или с отсутствующей маркировкой, поскольку это может свидетельствовать о нарушении требований безопасности или сомнительном происхождении продукции.

Таким образом, при выборе кондиционера стоит ориентироваться не только на стоимость или рекламу. Правильно подобранная модель поможет не только пережить летнюю жару, но и обеспечит безопасную и экономичную эксплуатацию на долгие годы.

