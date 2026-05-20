Как правильно выбрать кондиционер для дома: главные параметры
С наступлением жары украинцы все чаще задумываются о покупке кондиционера. Однако при выборе важно учитывать не только цену или популярность бренда, но и технические характеристики, уровень энергоэффективности и соответствие оборудования требованиям законодательства. От этого зависит не только комфорт в помещении, но и безопасность использования и расходы на электроэнергию.
Кондиционер давно перестал быть предметом роскоши. В периоды летней жары он помогает поддерживать нормальную температуру в доме или офисе, улучшает самочувствие, уменьшает усталость и позволяет комфортно работать и отдыхать. Особенно актуальным это стало на фоне повышения средних температур и продолжительных волн жары.
Впрочем, специалисты Госпродпотребслужбы подчеркивают: покупая кондиционер, стоит обращать внимание не только на дизайн или функцию охлаждения. Бытовые кондиционеры относятся к электротехнической продукции, поэтому должны соответствовать требованиям безопасности, энергоэффективности и технических регламентов.
Какие требования должен выполнять кондиционер
В Украине такая техника должна:
- быть безопасной для пользователя;
- соответствовать требованиям технических регламентов;
- иметь надлежащую маркировку;
- сопровождаться технической документацией;
- содержать подтверждение соответствия установленным требованиям.
Контроль за продукцией осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции» и рядом постановлений Кабинета Министров.
На что обратить внимание при покупке
Маркировка и информация о производителе
На самом кондиционере или специальной табличке обязательно должны быть указаны:
- название производителя;
- торговая марка;
- модель;
- серийный номер или номер партии;
- технические параметры — напряжение, частота и потребляемая мощность.
Маркировка должна быть четкой, читаемой и выполненной на украинском языке или с использованием допустимых международных обозначений.
Класс энергоэффективности
Одна из ключевых характеристик — энергетическая этикетка. Она показывает, насколько экономно работает кондиционер.
Наиболее эффективными считаются модели класса A+++, A++ и A+. Они потребляют меньше электроэнергии и позволяют существенно экономить на счетах за свет.
Специалисты советуют обращать внимание и на современные показатели:
- SEER — сезонная эффективность охлаждения;
- SCOP — сезонная эффективность обогрева.
Чем выше эти значения — тем экономичнее работает устройство в течение года. В отличие от старых показателей EER и COP, они учитывают реальные сезонные условия эксплуатации.
Уровень шума тоже имеет значение
Для квартиры или дома важным является и шум кондиционера. Комфортными считаются такие показатели:
- внутренний блок — от 19 до 30 дБ;
- наружный блок — до 50 дБ.
Слишком шумный кондиционер может создавать дискомфорт, особенно ночью или в небольших помещениях.
Что еще должно быть в комплекте
В соответствии с требованиями технических регламентов кондиционер должен продаваться вместе с:
- энергетической этикеткой;
- техническим паспортом;
- микрофишей;
- информацией о производителе;
- данными об энергоэффективности.
Эксперты советуют не покупать технику без документов или с отсутствующей маркировкой, поскольку это может свидетельствовать о нарушении требований безопасности или сомнительном происхождении продукции.
Таким образом, при выборе кондиционера стоит ориентироваться не только на стоимость или рекламу. Правильно подобранная модель поможет не только пережить летнюю жару, но и обеспечит безопасную и экономичную эксплуатацию на долгие годы.
