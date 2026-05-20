На Черниговщине в обломках российской ракеты зафиксировали повышенную радиацию

22:00, 20 мая 2026
Поражающие элементы боевой части содержали обедненный уран — в частности изотопы уран-235 и уран-238.
Служба безопасности Украины сообщила о выявлении повышенного радиационного фона на обломках российской ракеты, которую РФ поставила на вооружение модифицированного ударного дрона «Герань-2» во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля этого года.

По данным СБУ, речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса «воздух–воздух». Обломки были обнаружены вблизи поселка Камка.

В спецслужбе отметили, что российские войска используют такие ракеты для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские беспилотники.

Во время радиационной разведки возле обломков дрона и ракеты зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и может представлять угрозу для здоровья людей.

Специалисты СБУ совместно с подразделениями ГСЧС и Сил обороны привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировали её к месту хранения радиоактивных отходов.

По результатам исследований установлено, что поражающие элементы боевой части содержали обедненный уран — в частности изотопы уран-235 и уран-238.

По данному факту следователи Службы безопасности проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

В спецслужбе призвали граждан не приближаться к обломкам дронов, ракет или других боеприпасов, особенно если они повреждены или сгорели, поскольку они могут выделять опасную радиоактивную пыль.

