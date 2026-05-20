Испания вызывает экс-премьера Родригеса Сапатеро в суд по делу о «коррупционном бутике»

Официальное выдвижение обвинений экс-премьеру Испании Хосе Луису Сапатеро продемонстрировало миру образец юридической пропорциональности и независимости судов.

Фото: en.ara.cat

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мире, где правосудие все чаще становится объектом политических торгов, испанский прецедент Хосе Луиса Родригеса Сапатеро становится новым индикатором зрелости институтов. Масштабный коррупционный скандал в Испании вышел на новый уровень: бывший премьер-министр официально вызван в суд в качестве подследственного.

Согласно постановлению Центрального суда инстанции (Tribunal Central de Instancia) от 18 мая 2026 года, Хосе Луис Родригес Сапатеро официально признан лицом под следствием. Он вызван для дачи показаний 2 июня 2026 года по делу о предполагаемых преступлениях, связанных с торговлей влиянием и отмыванием капиталов.

Суть обвинений заключается в создании «стабильной и иерархической структуры», которая использовала политические связи Сапатеро для получения преимуществ для третьих лиц, в частности для авиакомпании Plus Ultra Líneas Aéreas SA.

Бывшему премьер-министру Испании приписывается роль координатора многоуровневой организационной структуры. Согласно материалам дела, Сапатеро лично координировал деятельность из своего офиса в Мадриде, давая инструкции и поддерживая контакты высокого уровня.

Доверенные лица, такие как Хулио Мартинес Мартинес (которого в перехваченных сообщениях называют «банком шефа») и Аарон Фахардо Гарсия, выступали прямыми посредниками с клиентами.

Секретарь Мария Гертрудис Алькасар Хименес и Кристобаль Кано обеспечивали формальное прикрытие: макетирование отчетов, выписку фиктивных счетов-фактур и координацию платежей.

В документах сеть влияния фигурирует под внутренним названием «Finance Boutique». Это не просто метафора, а функциональная модель коррупции, где премьер-министр выступал лидером и источником контактов самого высокого уровня.

Ключевым эпизодом дела является выделение 53 млн евро помощи авиакомпании Plus Ultra из фонда FASEE во время пандемии Covid-19. Расследование установило, что компания находилась в состоянии банкротства еще до пандемии, что по закону делало невозможным получение помощи. Чтобы скрыть это, использовались бухгалтерские инструменты и фиктивные займы от панамской группы Panacorp.

За «консультационные услуги» авиакомпания выплачивала сети Сапатеро сотни тысяч евро. В частности, был подписан контракт на 1% от суммы госпомощи (около 530 000 евро) с компанией Idella Consulenza Strategica.

Деятельность сети не ограничивалась Испанией. Документы указывают на тесные связи с Венесуэлой для получения разрешений на полеты. Кроме того, по указанию Сапатеро в Дубае была создана офшорная структура Landside Dubai Fzco. Следствие считает, что она была спроектирована именно для получения «комиссионных» от спасения Plus Ultra за пределами испанского налогового контроля.

Процессуальные моменты

Интересным аспектом является решение судьи относительно обысков. Судья разрешил обыск офиса Родригеса Сапатеро, но отказал в обыскего его частного жилища.

Аргументация судьи является образцом юридической пропорциональности. Право на неприкосновенность жилища, гарантируемое статьей 18.2 Конституции Испании, является фундаментальным.

Поскольку следствие уже имеет доступ к офисным компьютерам и переписке, обыск частного дома на данном этапе является чрезмерным вмешательством, польза от которого гипотетична по сравнению с вредом для приватности.

Этот подход резко контрастирует с украинской практикой, где обыски часто используются правоохранителями как элемент медийного шоу для давления на судей или чиновников, еще до получения реальных доказательств.

Уроки для Украины

Дело Сапатеро указывает на переход европейской коррупции к модели «финансовых бутиков» — небольших, интеллектуально прикрытых структур, которые профессионально торгуют государственным влиянием. Для Украины этот прецедент является важным уроком, поскольку он показывает, что даже самый высокий статус экс-премьера не дает иммунитета, если цифровые следы и международное сотрудничество (HSI США) доказывают существование организованной структуры.

Однако проблема мировой коррупции в высших эшелонах власти кроется не только в персоналиях, а прежде всего в слабости государственных институтов. Когда конституционные механизмы сдержек и противовесов ослабевают, а органы судейского управления теряют автономию, вся правовая система рискует превратиться в инструмент политического влияния.

В этом контексте Украина должна выбрать путь к немедленному и полноценному восстановлению независимой работы ключевых институтов — Конституционного Суда Украины и Высшего совета правосудия. Вернуть доверие общества к правосудию возможно только через прозрачное формирование этих органов и полную минимизацию политического вмешательства.

Не менее важным будет и отказ от «медийного правосудия» — прекращение практики, когда громкие заявления в социальных сетях и масштабные информационные кампании предшествуют полноценным судебным процедурам и приговорам.

Главным индикатором зрелости демократии является способность привлекать к ответственности любых чиновников, независимо от их статуса или политического веса, но исключительно через надлежащие правовые процедуры. Именно сохранение институциональной автономии судов определяет, будет ли правосудие реальным механизмом контроля за властью, или останется лишь декларативным принципом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.