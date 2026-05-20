Снятие и исключение с воинского учета — в чём разница

Эти процедуры имеют разные правовые последствия: в первом случае учет может быть возобновлен, во втором — прекращается окончательно.

В Сумском областном ТЦК и СП разъяснили разницу между снятием и исключением с воинского учета в соответствии со статьей 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Снятие с воинского учета

В ТЦК отмечают, что снятие с учета является временной или технической процедурой. После нее лицо может быть повторно поставлено на воинский учет.

Основные основания для снятия с учета:

смена места жительства;

призыв или поступление на военную службу или обучение;

достижение 25-летнего возраста (для призывников);

направление на альтернативную службу или в учреждения исполнения наказаний;

зачисление в резерв или другие случаи, определенные законодательством.

Исключение из воинского учета

Исключение из учета является окончательной процедурой, после которой лицо больше не состоит на воинском учете.

Основания для исключения:

смерть или признание без вести пропавшим;

прекращение гражданства Украины;

признание негодящим к военной службе;

достижение предельного возраста пребывания в запасе;

другие случаи, предусмотренные законом.

Главное отличие

В ТЦК подчеркивают разницу между процедурами:

снятие с учета является временным и может быть возобновлено;

исключение из учета является окончательным и повторно на учет лицо не ставят.

