  В Украине

Снятие и исключение с воинского учета — в чём разница

19:36, 20 мая 2026
Эти процедуры имеют разные правовые последствия: в первом случае учет может быть возобновлен, во втором — прекращается окончательно.
В Сумском областном ТЦК и СП разъяснили разницу между снятием и исключением с воинского учета в соответствии со статьей 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Снятие с воинского учета

В ТЦК отмечают, что снятие с учета является временной или технической процедурой. После нее лицо может быть повторно поставлено на воинский учет.

Основные основания для снятия с учета:

  • смена места жительства;
  • призыв или поступление на военную службу или обучение;
  • достижение 25-летнего возраста (для призывников);
  • направление на альтернативную службу или в учреждения исполнения наказаний;
  • зачисление в резерв или другие случаи, определенные законодательством.

Исключение из воинского учета

Исключение из учета является окончательной процедурой, после которой лицо больше не состоит на воинском учете.

Основания для исключения:

  • смерть или признание без вести пропавшим;
  • прекращение гражданства Украины;
  • признание негодящим к военной службе;
  • достижение предельного возраста пребывания в запасе;
  • другие случаи, предусмотренные законом.

Главное отличие

В ТЦК подчеркивают разницу между процедурами:

  • снятие с учета является временным и может быть возобновлено;
  • исключение из учета является окончательным и повторно на учет лицо не ставят.

военные Сумы ТЦК воинский учет

