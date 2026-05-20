Снятие и исключение с воинского учета — в чём разница
В Сумском областном ТЦК и СП разъяснили разницу между снятием и исключением с воинского учета в соответствии со статьей 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».
Снятие с воинского учета
В ТЦК отмечают, что снятие с учета является временной или технической процедурой. После нее лицо может быть повторно поставлено на воинский учет.
Основные основания для снятия с учета:
- смена места жительства;
- призыв или поступление на военную службу или обучение;
- достижение 25-летнего возраста (для призывников);
- направление на альтернативную службу или в учреждения исполнения наказаний;
- зачисление в резерв или другие случаи, определенные законодательством.
Исключение из воинского учета
Исключение из учета является окончательной процедурой, после которой лицо больше не состоит на воинском учете.
Основания для исключения:
- смерть или признание без вести пропавшим;
- прекращение гражданства Украины;
- признание негодящим к военной службе;
- достижение предельного возраста пребывания в запасе;
- другие случаи, предусмотренные законом.
Главное отличие
В ТЦК подчеркивают разницу между процедурами:
- снятие с учета является временным и может быть возобновлено;
- исключение из учета является окончательным и повторно на учет лицо не ставят.
