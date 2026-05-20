Вдове умершего пенсионера отказали в выплате недополученной пенсии в размере 197 876 грн: суд разъяснил сроки обращения

Винницкий окружной админсуд рассмотрел дело по иску вдовы умершего пенсионера к ПФУ об отказе в выплате недополученной пенсии, начисленной на исполнение судебного решения, и установил соблюдение органом Пенсионного фонда требований законодательства о сроках обращения за такими выплатами.

Винницкий окружной административный суд рассмотрел в порядке письменного производства в рамках упрощенного искового производства административное дело № 120/543/26 по иску к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Винницкой области о признании действий противоправными и обязании совершить действия.

Суд исследовал вопрос правомерности отказа органа Пенсионного фонда в выплате недополученных сумм пенсии, начисленных умершему пенсионеру во исполнение судебного решения, а также проверил соблюдение установленного законом порядка и сроков обращения за такими выплатами.

Суть дела и позиции сторон

В Винницкий окружной административный суд поступил административный иск о признании противоправными действий Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области и обязании осуществить выплату недополученных сумм пенсии, начисленных умершему пенсионеру во исполнение решения суда.

Исковые требования обоснованы тем, что после смерти пенсионера истец обратилась в орган Пенсионного фонда с заявлением о выплате сумм пенсии, которые были начислены при жизни последнего, в частности во исполнение решения Винницкого окружного административного суда от 24.05.2022 по делу № 120/560/22-а. Общий размер задолженности, начисленной по указанному решению, составляет 197 876,58 грн.

Истец указывала, что такие средства подлежат выплате как недополученная пенсия в соответствии со статьей 61 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

В ответ на обращение истца Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области письмом от 03.07.2025 отказало в выплате средств, сославшись на пропуск шестимесячного срока обращения после смерти пенсионера, предусмотренного законодательством.

Считая такие действия противоправными, истец обратилась в суд.

Ответчик возражал против иска и указал, что сумма задолженности, начисленная во исполнение решения суда по делу № 120/560/22-а, включена в соответствующий реестр судебных решений, который ведется органами Пенсионного фонда Украины.

При этом ее выплата осуществляется исключительно после выделения бюджетного финансирования из Государственного бюджета Украины.

Кроме того, ответчик сослался на положения законодательства, согласно которым выплата недополученных сумм пенсии членам семьи осуществляется при условии обращения не позднее шести месяцев после смерти пенсионера, что в данном случае соблюдено не было.

Судом установлено, что пенсионер состоял на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области и получал пенсию в соответствии с Законом Украины № 2262-XII.

Во исполнение решения Винницкого окружного административного суда от 24.05.2022 по делу № 120/560/22-а орган Пенсионного фонда осуществил перерасчет пенсии, в результате чего образовалась задолженность в размере 197 876,58 грн.

Пенсионер умер в июне 2023 года, что подтверждается свидетельством о смерти.

Истец обратилась в орган Пенсионного фонда с заявлением о выплате начисленных сумм в июне 2025 года, то есть по истечении более шести месяцев со дня смерти пенсионера.

Письмом от 03.07.2025 в удовлетворении заявления было отказано по мотивам пропуска срока обращения.

Правовая позиция суда и выводы

Суд исходил из положений Конституции Украины, Гражданского кодекса Украины, Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», Закона Украины № 2262-XII и подзаконных нормативных актов, регулирующих порядок выплаты недополученных сумм пенсии.

Суд указал, что недополученные суммы пенсии в связи со смертью пенсионера не входят в состав наследства и подлежат выплате членам семьи по специальной процедуре, установленной законом.

Такие суммы выплачиваются только при условии обращения в орган Пенсионного фонда не позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера, что прямо предусмотрено статьей 61 Закона Украины № 2262-XII.

Суд также учел правовые выводы Верховного Суда, согласно которым право на получение таких сумм реализуется исключительно в рамках специального правового механизма и не носит наследственного характера в общеправовом понимании.

Установив, что истец обратилась с заявлением после истечения установленного законом шестимесячного срока, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска.

В удовлетворении иска отказано полностью. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в сроки, определенные Кодексом административного судопроизводства Украины.

