Государственная поддержка бизнеса — за кого работодателям выплачивают компенсации в 2026 году
Государственная служба занятости сообщила о реализации ряда компенсационных программ, в рамках которых работодателям возмещают расходы на трудоустройство внутренне перемещенных лиц, молодежи, людей предпенсионного возраста, участников боевых действий и лиц с инвалидностью. Такая поддержка позволяет предприятиям не только закрывать вакансии, но и сокращать собственные расходы на персонал.
Основные виды компенсаций
За трудоустройство людей с инвалидностью и лиц предпенсионного возраста
Работодатель может получить компенсацию до 8647 грн ежемесячно. Выплаты осуществляются в течение 6 месяцев при условии трудоустройства работника не менее чем на 1 год.
За трудоустройство участников боевых действий
С 2026 года предусмотрена компенсация в размере до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на дату выплаты, что составляет до 12 970,5 грн ежемесячно. Выплата предоставляется в течение 6 месяцев при условии трудоустройства не менее чем на 1 год.
За трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)
Работодателям компенсируют до 8647 грн ежемесячно. Выплаты продолжаются 3 месяца, а в случае трудоустройства ВПЛ с инвалидностью — 6 месяцев.
За трудоустройство зарегистрированных безработных из числа ВПЛ
Программа предусматривает компенсацию в размере до 17 294 грн. Она предоставляется при трудоустройстве по срочным трудовым договорам, а общая продолжительность выплат в течение года составляет до 6 месяцев.
За трудоустройство молодежи и отдельных категорий безработных
Работодателю компенсируют 4323,5 грн ежемесячно за трудоустройство:
- граждан до 25 лет;
- лиц до 35 лет на первое рабочее место;
- лиц, уволенных со срочной военной службы.
Выплаты осуществляются в течение 6 месяцев при условии трудоустройства сроком не менее 1 года.
Компенсация за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью
Государство возмещает расходы на создание безбарьерных условий труда:
- до 129 705 грн — для лиц с инвалидностью I группы;
- до 86 470 грн — для лиц с инвалидностью II группы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.