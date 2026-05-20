  1. В Украине

Государственная поддержка бизнеса — за кого работодателям выплачивают компенсации в 2026 году

19:54, 20 мая 2026
Программы выплат охватывают трудоустройство ВПЛ, ветеранов, молодежи и людей предпенсионного возраста.
Государственная служба занятости сообщила о реализации ряда компенсационных программ, в рамках которых работодателям возмещают расходы на трудоустройство внутренне перемещенных лиц, молодежи, людей предпенсионного возраста, участников боевых действий и лиц с инвалидностью. Такая поддержка позволяет предприятиям не только закрывать вакансии, но и сокращать собственные расходы на персонал.

Основные виды компенсаций

За трудоустройство людей с инвалидностью и лиц предпенсионного возраста

Работодатель может получить компенсацию до 8647 грн ежемесячно. Выплаты осуществляются в течение 6 месяцев при условии трудоустройства работника не менее чем на 1 год.

За трудоустройство участников боевых действий

С 2026 года предусмотрена компенсация в размере до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на дату выплаты, что составляет до 12 970,5 грн ежемесячно. Выплата предоставляется в течение 6 месяцев при условии трудоустройства не менее чем на 1 год.

За трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Работодателям компенсируют до 8647 грн ежемесячно. Выплаты продолжаются 3 месяца, а в случае трудоустройства ВПЛ с инвалидностью — 6 месяцев.

За трудоустройство зарегистрированных безработных из числа ВПЛ

Программа предусматривает компенсацию в размере до 17 294 грн. Она предоставляется при трудоустройстве по срочным трудовым договорам, а общая продолжительность выплат в течение года составляет до 6 месяцев.

За трудоустройство молодежи и отдельных категорий безработных

Работодателю компенсируют 4323,5 грн ежемесячно за трудоустройство:

  • граждан до 25 лет;
  • лиц до 35 лет на первое рабочее место;
  • лиц, уволенных со срочной военной службы.

Выплаты осуществляются в течение 6 месяцев при условии трудоустройства сроком не менее 1 года.

Компенсация за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью

Государство возмещает расходы на создание безбарьерных условий труда:

  • до 129 705 грн — для лиц с инвалидностью I группы;
  • до 86 470 грн — для лиц с инвалидностью II группы.

