  1. В Украине

Ольгу Кревскую назначили заместителем министра цифровой трансформации по евроинтеграции

19:55, 20 мая 2026
Решением правительства Ольга Кревская стала заместителем министра цифровой трансформации Украины по евроинтеграции.
Кабинет Министров принял ряд кадровых решений во время очередного заседания правительства 20 мая.

В частности, Ольгу Кревскую назначили заместителем министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции.

Также правительство назначило Надежду Мельник первым заместителем главы Государственной службы статистики Украины, а Сергея Власенко — заместителем главы Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, на Сергея Власенко временно возложено исполнение обязанностей главы Государственной службы геологии и недр Украины.

В то же время Кабмин принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны Украины. Также с должности заместителя министра обороны уволили Евгения Мойсюка.

Кроме этого, правительство согласовало назначение Натальи Мельничук на должность заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

Кабинет Министров Украины Минобороны

