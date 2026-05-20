Ольгу Кревскую назначили заместителем министра цифровой трансформации по евроинтеграции

Решением правительства Ольга Кревская стала заместителем министра цифровой трансформации Украины по евроинтеграции.

Кабинет Министров принял ряд кадровых решений во время очередного заседания правительства 20 мая.

В частности, Ольгу Кревскую назначили заместителем министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции.

Также правительство назначило Надежду Мельник первым заместителем главы Государственной службы статистики Украины, а Сергея Власенко — заместителем главы Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, на Сергея Власенко временно возложено исполнение обязанностей главы Государственной службы геологии и недр Украины.

В то же время Кабмин принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны Украины. Также с должности заместителя министра обороны уволили Евгения Мойсюка.

Кроме этого, правительство согласовало назначение Натальи Мельничук на должность заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

