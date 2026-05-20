  1. В Украине

Зеленский заявил, что РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области

19:41, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарии новых атак на Украину по направлению Беларуси и Брянской области РФ, в связи с чем Украина усиливает защиту северных регионов, готовит превентивные меры и активизирует дипломатическую относительно Беларуси.
Зеленский заявил, что РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждалась ситуация в направлении Беларусь – Брянская область РФ, откуда, по данным украинской стороны, Россия рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины, в частности, на Черниговское и Киевское направления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы государства, в совещании приняли участие представители военного командования, разведки, СБУ и МИД. Президент сообщил, что Украина уже работает над усилением обороны в этом направлении, а военному командованию предоставлены соответствующие поручения.

«Кроме того, мы делаем превентивные шаги как в отношении Беларуси, так и в отношении определенных частей России, откуда есть угроза», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Министерство иностранных дел должно активизировать дипломатическую работу по Беларуси и усилить координацию с международными партнерами.

«Россияне в какой-то момент могут вовлечь Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут и будут значительными», — заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинская разведка получила дополнительные задачи, связанные с угрозами со стороны Беларуси и РФ, часть из которых пока не подлежит публичному разглашению.

В то же время Президент подчеркнул, что у Украины есть «конкретные возможности реагировать на любую угрозу» с российской территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Украина Беларусь война Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Испания вызывает экс-премьера Родригеса Сапатеро в суд по делу о «коррупционном бутике»

Официальное выдвижение обвинений экс-премьеру Испании Хосе Луису Сапатеро продемонстрировало миру образец юридической пропорциональности и независимости судов.

YouTube-блогеры несут уголовную ответственность за публикацию чужого контента с отрицанием агрессии РФ — позиция ВС

YouTube-видео с отрицанием агрессии РФ может повлечь ответственность по УКУ не только для автора высказываний, но и для лица, опубликовавшего такую запись.

Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]