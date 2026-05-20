Зеленский заявил, что РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области

Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарии новых атак на Украину по направлению Беларуси и Брянской области РФ, в связи с чем Украина усиливает защиту северных регионов, готовит превентивные меры и активизирует дипломатическую относительно Беларуси.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждалась ситуация в направлении Беларусь – Брянская область РФ, откуда, по данным украинской стороны, Россия рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины, в частности, на Черниговское и Киевское направления.

По словам главы государства, в совещании приняли участие представители военного командования, разведки, СБУ и МИД. Президент сообщил, что Украина уже работает над усилением обороны в этом направлении, а военному командованию предоставлены соответствующие поручения.

«Кроме того, мы делаем превентивные шаги как в отношении Беларуси, так и в отношении определенных частей России, откуда есть угроза», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Министерство иностранных дел должно активизировать дипломатическую работу по Беларуси и усилить координацию с международными партнерами.

«Россияне в какой-то момент могут вовлечь Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут и будут значительными», — заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинская разведка получила дополнительные задачи, связанные с угрозами со стороны Беларуси и РФ, часть из которых пока не подлежит публичному разглашению.

В то же время Президент подчеркнул, что у Украины есть «конкретные возможности реагировать на любую угрозу» с российской территории.

