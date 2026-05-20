  В Украине

«Укрпочта» запустила мобильное приложение для управления посылками

20:48, 20 мая 2026
Сервис объединяет отслеживание, оформление отправлений, оплату и управление доставкой в одном интерфейсе.
«Укрпочта» представила новое мобильное приложение, которое позволяет пользователям управлять всеми своими посылками в одном месте — как отправляемыми, так и ожидаемыми. Об этом сообщили в компании.

В приложении доступны отслеживание отправлений в режиме реального времени, оформление и оплата доставки онлайн, а также система уведомлений о статусе посылок. Сервис позиционируется как «почтовый офис в смартфоне», который позволяет управлять доставкой без посещения отделения.

Управление посылками в одном приложении

Пользователи могут управлять отправлениями на всех этапах — от создания до вручения или возврата. В частности, доступны следующие функции:

  • переадресация отправления;
  • изменение контактных данных получателя;
  • продление срока хранения;
  • возврат отправления;
  • изменение суммы наложенного платежа.

Все отправления — в одном интерфейсе

В приложении хранятся все посылки пользователя — как отправленные, так и ожидаемые.

Среди возможностей:

  • обновление статусов в режиме реального времени;
  • отслеживание без ручного поиска;
  • уведомления о важных событиях, касающихся доставки.

Оформление и оплата онлайн

Новый сервис позволяет быстро создавать отправления без очередей непосредственно со смартфона.

Предусмотрено:

  • безналичная оплата онлайн;
  • доступ к истории отправлений;
  • сортировка посылок по статусу, типу и дате.

Интерактивная карта отделений

В приложении также доступна карта отделений «Укрпочты», выполняющая функции навигатора.

Пользователи могут:

  • искать отделения и почтовые индексы;
  • просматривать график работы;
  • прокладывать оптимальные маршруты до отделений.

QR-код для получения посылок

Для получения отправлений можно использовать QR-код, что упрощает процедуру идентификации.

Предусмотрено:

  • получение посылок без документов;
  • цифровую идентификацию через QR-код;
  • сокращение времени пребывания в отделении.

Бонус для пользователей

Для новых пользователей приложения предусмотрено акционное предложение: после загрузки и регистрации предоставляются три промокода на бесплатные отправления по тарифу «Приоритетный» в стационарных отделениях «Укрпочты».

