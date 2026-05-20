«Укрпочта» запустила мобильное приложение для управления посылками

Сервис объединяет отслеживание, оформление отправлений, оплату и управление доставкой в одном интерфейсе.

«Укрпочта» представила новое мобильное приложение, которое позволяет пользователям управлять всеми своими посылками в одном месте — как отправляемыми, так и ожидаемыми. Об этом сообщили в компании.

В приложении доступны отслеживание отправлений в режиме реального времени, оформление и оплата доставки онлайн, а также система уведомлений о статусе посылок. Сервис позиционируется как «почтовый офис в смартфоне», который позволяет управлять доставкой без посещения отделения.

Управление посылками в одном приложении

Пользователи могут управлять отправлениями на всех этапах — от создания до вручения или возврата. В частности, доступны следующие функции:

переадресация отправления;

изменение контактных данных получателя;

продление срока хранения;

возврат отправления;

изменение суммы наложенного платежа.

Все отправления — в одном интерфейсе

В приложении хранятся все посылки пользователя — как отправленные, так и ожидаемые.

Среди возможностей:

обновление статусов в режиме реального времени;

отслеживание без ручного поиска;

уведомления о важных событиях, касающихся доставки.

Оформление и оплата онлайн

Новый сервис позволяет быстро создавать отправления без очередей непосредственно со смартфона.

Предусмотрено:

безналичная оплата онлайн;

доступ к истории отправлений;

сортировка посылок по статусу, типу и дате.

Интерактивная карта отделений

В приложении также доступна карта отделений «Укрпочты», выполняющая функции навигатора.

Пользователи могут:

искать отделения и почтовые индексы;

просматривать график работы;

прокладывать оптимальные маршруты до отделений.

QR-код для получения посылок

Для получения отправлений можно использовать QR-код, что упрощает процедуру идентификации.

Предусмотрено:

получение посылок без документов;

цифровую идентификацию через QR-код;

сокращение времени пребывания в отделении.

Бонус для пользователей

Для новых пользователей приложения предусмотрено акционное предложение: после загрузки и регистрации предоставляются три промокода на бесплатные отправления по тарифу «Приоритетный» в стационарных отделениях «Укрпочты».

