«Укрпочта» запустила мобильное приложение для управления посылками
«Укрпочта» представила новое мобильное приложение, которое позволяет пользователям управлять всеми своими посылками в одном месте — как отправляемыми, так и ожидаемыми. Об этом сообщили в компании.
В приложении доступны отслеживание отправлений в режиме реального времени, оформление и оплата доставки онлайн, а также система уведомлений о статусе посылок. Сервис позиционируется как «почтовый офис в смартфоне», который позволяет управлять доставкой без посещения отделения.
Управление посылками в одном приложении
Пользователи могут управлять отправлениями на всех этапах — от создания до вручения или возврата. В частности, доступны следующие функции:
- переадресация отправления;
- изменение контактных данных получателя;
- продление срока хранения;
- возврат отправления;
- изменение суммы наложенного платежа.
Все отправления — в одном интерфейсе
В приложении хранятся все посылки пользователя — как отправленные, так и ожидаемые.
Среди возможностей:
- обновление статусов в режиме реального времени;
- отслеживание без ручного поиска;
- уведомления о важных событиях, касающихся доставки.
Оформление и оплата онлайн
Новый сервис позволяет быстро создавать отправления без очередей непосредственно со смартфона.
Предусмотрено:
- безналичная оплата онлайн;
- доступ к истории отправлений;
- сортировка посылок по статусу, типу и дате.
Интерактивная карта отделений
В приложении также доступна карта отделений «Укрпочты», выполняющая функции навигатора.
Пользователи могут:
- искать отделения и почтовые индексы;
- просматривать график работы;
- прокладывать оптимальные маршруты до отделений.
QR-код для получения посылок
Для получения отправлений можно использовать QR-код, что упрощает процедуру идентификации.
Предусмотрено:
- получение посылок без документов;
- цифровую идентификацию через QR-код;
- сокращение времени пребывания в отделении.
Бонус для пользователей
Для новых пользователей приложения предусмотрено акционное предложение: после загрузки и регистрации предоставляются три промокода на бесплатные отправления по тарифу «Приоритетный» в стационарных отделениях «Укрпочты».
