«Укрпошта» запустила мобільний застосунок для керування посилками
«Укрпошта» представила новий мобільний застосунок, який дозволяє користувачам керувати всіма своїми посилками в одному місці — як тими, що відправляються, так і тими, що очікуються. Про це повідомили в компанії.
У застосунку доступні трекінг відправлень у реальному часі, оформлення та оплата доставки онлайн, а також система сповіщень про статус посилок. Сервіс позиціонують як «поштовий офіс у смартфоні», який дозволяє керувати доставкою без відвідування відділення.
Керування посилками в одному застосунку
Користувачі можуть керувати відправленнями на всіх етапах — від створення до вручення або повернення. Зокрема, доступні такі функції:
- переадресація відправлення;
- зміна контактних даних отримувача;
- продовження строку зберігання;
- повернення відправлення;
- зміна суми післяплати.
Усі відправлення — в одному інтерфейсі
У застосунку зберігаються всі посилки користувача — як відправлені, так і очікувані.
Серед можливостей:
- оновлення статусів у режимі реального часу;
- трекінг без ручного пошуку;
- сповіщення про важливі події щодо доставки.
Оформлення та оплата онлайн
Новий сервіс дозволяє швидко створювати відправлення без черг безпосередньо зі смартфона.
Передбачено:
- безготівкову оплату онлайн;
- доступ до історії відправлень;
- сортування посилок за статусом, типом і датою.
Інтерактивна карта відділень
У застосунку також доступна карта відділень «Укрпошти», яка виконує функції навігатора.
Користувачі можуть:
- шукати відділення та поштові індекси;
- переглядати графік роботи;
- будувати оптимальні маршрути до відділень.
QR-код для отримання посилок
Для отримання відправлень можна використовувати QR-код, що спрощує процедуру ідентифікації.
Передбачено:
- отримання посилок без документів;
- цифрову ідентифікацію через QR-код;
- скорочення часу перебування у відділенні.
Бонус для користувачів
Для нових користувачів застосунку передбачена акційна пропозиція: після завантаження та реєстрації надаються три промокоди на безоплатні відправлення за тарифом «Пріоритетний» у стаціонарних відділеннях «Укрпошти».
