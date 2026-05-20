«Укрпошта» запустила мобільний застосунок для керування посилками

«Укрпошта» представила новий мобільний застосунок, який дозволяє користувачам керувати всіма своїми посилками в одному місці — як тими, що відправляються, так і тими, що очікуються. Про це повідомили в компанії.

У застосунку доступні трекінг відправлень у реальному часі, оформлення та оплата доставки онлайн, а також система сповіщень про статус посилок. Сервіс позиціонують як «поштовий офіс у смартфоні», який дозволяє керувати доставкою без відвідування відділення.

Керування посилками в одному застосунку

Користувачі можуть керувати відправленнями на всіх етапах — від створення до вручення або повернення. Зокрема, доступні такі функції:

переадресація відправлення;

зміна контактних даних отримувача;

продовження строку зберігання;

повернення відправлення;

зміна суми післяплати.

Усі відправлення — в одному інтерфейсі

У застосунку зберігаються всі посилки користувача — як відправлені, так і очікувані.

Серед можливостей:

оновлення статусів у режимі реального часу;

трекінг без ручного пошуку;

сповіщення про важливі події щодо доставки.

Оформлення та оплата онлайн

Новий сервіс дозволяє швидко створювати відправлення без черг безпосередньо зі смартфона.

Передбачено:

безготівкову оплату онлайн;

доступ до історії відправлень;

сортування посилок за статусом, типом і датою.

Інтерактивна карта відділень

У застосунку також доступна карта відділень «Укрпошти», яка виконує функції навігатора.

Користувачі можуть:

шукати відділення та поштові індекси;

переглядати графік роботи;

будувати оптимальні маршрути до відділень.

QR-код для отримання посилок

Для отримання відправлень можна використовувати QR-код, що спрощує процедуру ідентифікації.

Передбачено:

отримання посилок без документів;

цифрову ідентифікацію через QR-код;

скорочення часу перебування у відділенні.

Бонус для користувачів

Для нових користувачів застосунку передбачена акційна пропозиція: після завантаження та реєстрації надаються три промокоди на безоплатні відправлення за тарифом «Пріоритетний» у стаціонарних відділеннях «Укрпошти».

