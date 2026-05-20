  1. В Україні

«Укрпошта» запустила мобільний застосунок для керування посилками

20:48, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сервіс об’єднує трекінг, оформлення відправлень, оплату та управління доставкою в одному інтерфейсі.
«Укрпошта» запустила мобільний застосунок для керування посилками
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрпошта» представила новий мобільний застосунок, який дозволяє користувачам керувати всіма своїми посилками в одному місці — як тими, що відправляються, так і тими, що очікуються. Про це повідомили в компанії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У застосунку доступні трекінг відправлень у реальному часі, оформлення та оплата доставки онлайн, а також система сповіщень про статус посилок. Сервіс позиціонують як «поштовий офіс у смартфоні», який дозволяє керувати доставкою без відвідування відділення.

Керування посилками в одному застосунку

Користувачі можуть керувати відправленнями на всіх етапах — від створення до вручення або повернення. Зокрема, доступні такі функції:

  • переадресація відправлення;
  • зміна контактних даних отримувача;
  • продовження строку зберігання;
  • повернення відправлення;
  • зміна суми післяплати.

Усі відправлення — в одному інтерфейсі

У застосунку зберігаються всі посилки користувача — як відправлені, так і очікувані.

Серед можливостей:

  • оновлення статусів у режимі реального часу;
  • трекінг без ручного пошуку;
  • сповіщення про важливі події щодо доставки.

Оформлення та оплата онлайн

Новий сервіс дозволяє швидко створювати відправлення без черг безпосередньо зі смартфона.

Передбачено:

  • безготівкову оплату онлайн;
  • доступ до історії відправлень;
  • сортування посилок за статусом, типом і датою.

Інтерактивна карта відділень

У застосунку також доступна карта відділень «Укрпошти», яка виконує функції навігатора.

Користувачі можуть:

  • шукати відділення та поштові індекси;
  • переглядати графік роботи;
  • будувати оптимальні маршрути до відділень.

QR-код для отримання посилок

Для отримання відправлень можна використовувати QR-код, що спрощує процедуру ідентифікації.

Передбачено:

  • отримання посилок без документів;
  • цифрову ідентифікацію через QR-код;
  • скорочення часу перебування у відділенні.

Бонус для користувачів

Для нових користувачів застосунку передбачена акційна пропозиція: після завантаження та реєстрації надаються три промокоди на безоплатні відправлення за тарифом «Пріоритетний» у стаціонарних відділеннях «Укрпошти».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрпошта пошта

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Іспанія викликає експремʼєра Родрігеса Сапатеро до суду у справі про «корупційний бутік»

Офіційне висунення звинувачень експрем’єру Іспанії Хосе Луїсу Сапатеро продемонструвало світові зразок юридичної пропорційності та незалежності судів.

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]