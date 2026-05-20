  В Україні

У Києві працюють 82 виші — скільки студентів там навчається

20:30, 20 травня 2026
Київ залишається одним із найбільших освітніх центрів країни.
На початок 2025/26 навчального року у Києві працювали 82 заклади вищої освіти та 23 заклади фахової передвищої освіти. Загалом у столичних університетах, інститутах, академіях і коледжах навчалися понад 271 тисяча студентів.

Про це свідчить оновлена статистична інформація щодо мережі та діяльності закладів освіти столиці, а також кількості аспірантів.

Скільки студентів навчається у столичних вишах і коледжах

Згідно зі статистичними даними, у закладах вищої освіти Києва навчалися 230,6 тисячі осіб. Йдеться про студентів університетів, академій та інститутів.

Ще 40,6 тисячі осіб здобували освіту у закладах фахової передвищої освіти — коледжах та інших навчальних закладах цього рівня.

Таким чином, загальна кількість студентів у столиці перевищила 271 тисячу осіб, що вкотре підтверджує статус Києва як одного з головних освітніх центрів країни.

Майже 50 тисяч вступників обрали київські виші

Під час вступної кампанії до закладів вищої освіти Києва було прийнято 49,8 тисячі осіб. У статистиці йдеться про тих, хто вперше вступив до ЗВО.

Водночас до закладів фахової передвищої освіти вступили 14,4 тисячі осіб.

Скільки студентів завершили навчання

Упродовж звітного періоду із закладів вищої освіти столиці випустилися 70,4 тисячі осіб.

Ще 7,4 тисячі осіб завершили навчання у закладах фахової передвищої освіти.

У Києві налічується понад 15 тисяч аспірантів

Окремо оприлюднили дані щодо підготовки наукових кадрів. На кінець 2025 року у Києві налічувалося 15 048 аспірантів.

