  1. В Україні

На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію з п’яти населених пунктів

20:08, 20 травня 2026
Обов’язкову евакуацію оголосили для мешканців п’яти населених пунктів Синельниківського району через погіршення безпекової ситуації.
Фото: armyinform
У Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію населення з окремих населених пунктів Синельниківського району через погіршення безпекової ситуації та постійні російські обстріли.

Як повідомили у Дубовиківській сільській територіальній громаді, евакуацію запроваджено відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 18 травня 2026 року №893/0/527-26.

Йдеться про мешканців Чаплинського та Шевченківського старостинських округів. Обов’язковій евакуації підлягають жителі селища Чаплине, а також сіл Хуторо-Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка.

У громаді зазначили, що евакуація триватиме протягом 30 днів.

Місцева влада закликала жителів не зволікати з виїздом до більш безпечних регіонів через загрозу життю та здоров’ю людей.

Наголошується, що евакуація проводиться організовано та безкоштовно.

