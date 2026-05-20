16 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Миколаївського апеляційного суду — ВККС

19:18, 20 травня 2026
Комісія заповнила 16 із 21 вакантної посади у Миколаївському апеляційному суді, на які оголошувався конкурс.
У середу, 20 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів надала рекомендації для призначення на посади суддів Миколаївського апеляційного суду.

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 16 переможців отримали рекомендації, а саме:

Біоносенко Володимир Вікторович;

Валігурський Геннадій Юрійович;

Гарський Олександр Вячеславович;

Глубоченко Сергій Михайлович;

Карташева Тетяна Анатоліївна;

Корсаненкова Олена Олександрівна;

Круглікова Алла Вікторівна;

Муругов Віталій Васильович;

Темнікова Альона Олександрівна;

Токарєв Артем Геннадійович;

Томашевський Олександр Олександрович;

Тустановський Андрій Олександрович;

Уманська Ольга Вікторівна;

Фортуна Тетяна Юріївна;

Чаричанський Павло Олексійович;

Червоненко Дмитро Валерійович.

Комісія заповнила 16 із 21 вакантної посади у Миколаївському апеляційному суді, на які оголошувався конкурс. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Київського, Львівського, Харківського, Одеського та Дніпровського апеляційних судів.

