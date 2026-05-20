16 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Миколаївського апеляційного суду — ВККС
У середу, 20 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів надала рекомендації для призначення на посади суддів Миколаївського апеляційного суду.
За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 16 переможців отримали рекомендації, а саме:
Біоносенко Володимир Вікторович;
Валігурський Геннадій Юрійович;
Гарський Олександр Вячеславович;
Глубоченко Сергій Михайлович;
Карташева Тетяна Анатоліївна;
Корсаненкова Олена Олександрівна;
Круглікова Алла Вікторівна;
Муругов Віталій Васильович;
Темнікова Альона Олександрівна;
Токарєв Артем Геннадійович;
Томашевський Олександр Олександрович;
Тустановський Андрій Олександрович;
Уманська Ольга Вікторівна;
Фортуна Тетяна Юріївна;
Чаричанський Павло Олексійович;
Червоненко Дмитро Валерійович.
Комісія заповнила 16 із 21 вакантної посади у Миколаївському апеляційному суді, на які оголошувався конкурс. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Київського, Львівського, Харківського, Одеського та Дніпровського апеляційних судів.
