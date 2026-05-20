  1. В Україні

Декларації-2026: українцям роз’яснили, як швидко отримати відомості про доходи онлайн

18:54, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Електронний кабінет платника дозволяє отримати дані про доходи за кілька хвилин без відвідування установ.
Декларації-2026: українцям роз’яснили, як швидко отримати відомості про доходи онлайн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадало, що з січня в Україні триває кампанія декларування доходів. У цей період державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та громадяни, які зобов’язані подавати декларацію, звітують про доходи за попередній рік.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для коректного заповнення декларації та уникнення помилок платникам необхідно мати достовірні відомості про доходи, що містяться в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Отримати такі дані можна дистанційно або особисто у Центрі обслуговування платників.

Через Електронний кабінет платника податків

Один із найзручніших способів — онлайн через Електронний кабінет:

  • Увійти до Електронного кабінету (за допомогою файлового або апаратного ключа, хмарного сховища, id.gov.ua або Дія.Підпис).
  • У меню зліва обрати розділ «ЕК для громадян».
  • Натиснути «Запит про суми виплачених доходів» і обрати «Створити».
  • Вказати період та підписати запит.
  • Відповідь надходить у розділ «Вхідні/вихідні документи» протягом кількох хвилин.

Через мобільний застосунок «Моя податкова»

Додаток доступний у App Store та Google Play:

  • Увійти в застосунок за допомогою електронного ключа або хмарного сховища.
  • У розділі «Послуги» обрати «Запит про суми виплачених доходів» і натиснути «+».
  • Вказати період та підписати запит.
  • Відповідь з’явиться у відповідному розділі протягом кількох хвилин.

У Центрі обслуговування платників

Також отримати відомості можна особисто в ЦОП.

Громадяни з порушенням слуху можуть користуватися послугою перекладу жестовою мовою у форматі відеозв’язку.

Необхідні документи:

  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженця тощо);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • заява (форма № 10ДР, заповнюється на місці);
  • у разі звернення представника — нотаріально засвідчена довіреність.

Відомості надаються протягом 3 робочих днів з моменту звернення особисто або через представника.

Строки подання декларацій

  • для більшості фізичних осіб — до 1 травня 2026 року;
  • для державних службовців — до 31 березня 2026 року включно;
  • для отримання податкової знижки — до 31 грудня 2026 року включно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація електронний кабінет

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]