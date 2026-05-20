Декларації-2026: українцям роз’яснили, як швидко отримати відомості про доходи онлайн

Електронний кабінет платника дозволяє отримати дані про доходи за кілька хвилин без відвідування установ.

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадало, що з січня в Україні триває кампанія декларування доходів. У цей період державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та громадяни, які зобов’язані подавати декларацію, звітують про доходи за попередній рік.

Для коректного заповнення декларації та уникнення помилок платникам необхідно мати достовірні відомості про доходи, що містяться в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Отримати такі дані можна дистанційно або особисто у Центрі обслуговування платників.

Через Електронний кабінет платника податків

Один із найзручніших способів — онлайн через Електронний кабінет:

Увійти до Електронного кабінету (за допомогою файлового або апаратного ключа, хмарного сховища, id.gov.ua або Дія.Підпис).

У меню зліва обрати розділ «ЕК для громадян».

Натиснути «Запит про суми виплачених доходів» і обрати «Створити».

Вказати період та підписати запит.

Відповідь надходить у розділ «Вхідні/вихідні документи» протягом кількох хвилин.

Через мобільний застосунок «Моя податкова»

Додаток доступний у App Store та Google Play:

Увійти в застосунок за допомогою електронного ключа або хмарного сховища.

У розділі «Послуги» обрати «Запит про суми виплачених доходів» і натиснути «+».

Вказати період та підписати запит.

Відповідь з’явиться у відповідному розділі протягом кількох хвилин.

У Центрі обслуговування платників

Також отримати відомості можна особисто в ЦОП.

Громадяни з порушенням слуху можуть користуватися послугою перекладу жестовою мовою у форматі відеозв’язку.

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженця тощо);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

заява (форма № 10ДР, заповнюється на місці);

у разі звернення представника — нотаріально засвідчена довіреність.

Відомості надаються протягом 3 робочих днів з моменту звернення особисто або через представника.

Строки подання декларацій

для більшості фізичних осіб — до 1 травня 2026 року;

для державних службовців — до 31 березня 2026 року включно;

для отримання податкової знижки — до 31 грудня 2026 року включно.

