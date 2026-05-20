В Україні готують цифрову реформу ДПС та оновлення електронних сервісів для бізнесу

ДПС спільно зі Світовим банком обговорила концепцію цифрової трансформації податкової служби до 2030 року, яка передбачає модернізацію ІТ-інфраструктури, розвиток електронних сервісів та впровадження систем управління податковими ризиками на основі аналізу даних.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання цифрової трансформації Державної податкової служби України, оновлення ІТ-інфраструктури та подальшої співпраці обговорили під час зустрічі в. о. голови ДПС Лесі Карнаух із представниками Світового банку на чолі з регіональним директором у Європі та Центральній Азії Абебе Адунгою.

Сторони обговорили проєкт Концепції цифрової трансформації ДПС до 2030 року, який передбачає модернізацію податкової служби та розвиток цифрових сервісів. Зокрема, йшлося про інтеграцію з державними цифровими платформами та системами ЄС, розвиток аналітичних інструментів, відкритих даних, а також удосконалення електронних сервісів для платників податків.

«Для ДПС надзвичайно важливо будувати цифрову податкову службу у партнерстві зі Світовим банком. Така співпраця дозволяє нам враховувати кращі світові практики та отримувати експертну підтримку у впровадженні складних системних змін. Наразі ми завершуємо роботу над проєктом Концепції цифрової трансформації до 2030 року. Це дорожня карта перетворення ДПС у сучасну технологічну, сервісно-орієнтовану та data-driven податкову адміністрацію», – зазначила очільниця ДПС.

Під час зустрічі сторони обговорили архітектуру цифрової трансформації ДПС, яка передбачає 6 вимірів:

- Digital by Design: цифрові технології – не допоміжний інструмент, а основа у проектуванні процесів, сервісів та організаційної моделі.

- Data-Driven: уніфікація підходів до обміну даними, розвиток аналітичних інструментів підтримки прийняття рішень.

- Government as Platform: інтеграція із цифровими державними платформами та реєстрами, інтеграція з системами ЄС.

- Open by Default: розвиток аналітичних дашбордів, забезпечення доступу до відкритих даних.

- User-Driven: орієнтовані на користувача-платника модернізація Електронного кабінету, розвиток цифрових каналів взаємодії.

- Proactiveness: податкова має стати «невидимою» через автоматизацію і безперешкодність процесів звітності та передзаповнення, а також проактивних автосповіщень для платників.

Окрему увагу приділили впровадженню автоматизованої системи управління податковими ризиками, яка має базуватися на аналізі даних та рекомендаціях Світового банку. Очікується, що така система сприятиме підвищенню ефективності податкового контролю та зменшенню адміністративного навантаження на бізнес.

Також під час зустрічі сторони обговорили проведення в Україні Глобального опитування платників податків за підтримки Світового банку, результати якого планують використати для вдосконалення взаємодії між податковою службою та бізнесом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.