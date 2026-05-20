  1. В Україні

В Україні готують цифрову реформу ДПС та оновлення електронних сервісів для бізнесу

18:42, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДПС спільно зі Світовим банком обговорила концепцію цифрової трансформації податкової служби до 2030 року, яка передбачає модернізацію ІТ-інфраструктури, розвиток електронних сервісів та впровадження систем управління податковими ризиками на основі аналізу даних.
В Україні готують цифрову реформу ДПС та оновлення електронних сервісів для бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання цифрової трансформації Державної податкової служби України, оновлення ІТ-інфраструктури та подальшої співпраці обговорили під час зустрічі в. о. голови ДПС Лесі Карнаух із представниками Світового банку на чолі з регіональним директором у Європі та Центральній Азії Абебе Адунгою.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сторони обговорили проєкт Концепції цифрової трансформації ДПС до 2030 року, який передбачає модернізацію податкової служби та розвиток цифрових сервісів. Зокрема, йшлося про інтеграцію з державними цифровими платформами та системами ЄС, розвиток аналітичних інструментів, відкритих даних, а також удосконалення електронних сервісів для платників податків.

«Для ДПС надзвичайно важливо будувати цифрову податкову службу у партнерстві зі Світовим банком. Така співпраця дозволяє нам враховувати кращі світові практики та отримувати експертну підтримку у впровадженні складних системних змін. Наразі ми завершуємо роботу над проєктом Концепції цифрової трансформації до 2030 року. Це дорожня карта перетворення ДПС у сучасну технологічну, сервісно-орієнтовану та data-driven податкову адміністрацію», – зазначила очільниця ДПС.

Під час зустрічі сторони обговорили архітектуру цифрової трансформації ДПС, яка передбачає 6 вимірів:

- Digital by Design: цифрові технології – не допоміжний інструмент, а основа у проектуванні процесів, сервісів та організаційної моделі.

- Data-Driven: уніфікація підходів до обміну даними, розвиток аналітичних інструментів підтримки прийняття рішень.

- Government as Platform: інтеграція із цифровими державними платформами та реєстрами, інтеграція з системами ЄС.

- Open by Default: розвиток аналітичних дашбордів, забезпечення доступу до відкритих даних.

- User-Driven: орієнтовані на користувача-платника модернізація Електронного кабінету, розвиток цифрових каналів взаємодії.

- Proactiveness: податкова має стати «невидимою» через автоматизацію і безперешкодність процесів звітності та передзаповнення, а також проактивних автосповіщень для платників.

Окрему увагу приділили впровадженню автоматизованої системи управління податковими ризиками, яка має базуватися на аналізі даних та рекомендаціях Світового банку. Очікується, що така система сприятиме підвищенню ефективності податкового контролю та зменшенню адміністративного навантаження на бізнес.

Також під час зустрічі сторони обговорили проведення в Україні Глобального опитування платників податків за підтримки Світового банку, результати якого планують використати для вдосконалення взаємодії між податковою службою та бізнесом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес податкова ДПС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]