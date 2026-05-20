КСУ визнав неконституційними обмеження оплачуваних відпусток для окремих категорій працівників

У новому рішенні Конституційний Суд наголосив, що навіть під час війни держава зобов’язана гарантувати мінімальні умови для відновлення працездатності працівників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань праці повідомляє, що Конституційний Суд України ухвалив Рішення № 3-р/2026 щодо права працівників на відпустки в умовах воєнного стану.

У рішенні йдеться не лише про застосування норм трудового законодавства, а й про базовий принцип трудового права — необхідність забезпечення балансу між роботою та особистим життям, а також поваги до гідності, здоров’я та права людини на відновлення сил.

Суд наголосив, що на конституційному рівні в Україні закріплена гуманістична модель праці, яка передбачає дотримання принципу work-life balance.

Право на відпочинок визначено як невід’ємну складову права на працю. Воно спрямоване на збереження фізичного і психічного здоров’я людини, її добробуту та належного рівня життя. Особливого значення це набуває в умовах воєнного стану.

Конституційний Суд підкреслив, що навіть під час війни держава повинна забезпечувати мінімальні гарантії для відновлення працездатності працівників, а для окремих вразливих категорій такі гарантії мають бути посиленими.

У зв’язку з цим Суд визнав неконституційними положення частини першої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», які не забезпечували повної тривалості оплачуваної щорічної основної відпустки для:

працівників віком до 18 років;

працівників з інвалідністю.

Для цих категорій законодавством передбачена щорічна основна відпустка тривалістю понад 24 календарні дні. Позбавлення оплати за додаткові дні відпустки Суд розцінив як порушення принципів рівності, пропорційності та людської гідності.

Також у рішенні зазначено, що будь-які обмеження трудових прав повинні мати чітко визначені строки. Обмеження права на відпочинок не можуть бути невизначеними або залежати від умов, які по-різному впливають на працівників.

Важливо, що норми, які були визнані неконституційними, втратили чинність з дня ухвалення рішення — 19 травня 2026 року.

Водночас Конституційний Суд визнав конституційними окремі обмеження щодо інших видів відпусток, окрім щорічної основної, за винятком відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною та у зв’язку з усиновленням дитини.

У Держпраці наголошують, що право на відпочинок залишається ключовою складовою безпечних і здорових умов праці. Відпустка, за їхнім підходом, потрібна не лише для формального дотримання законодавства, а й для збереження здоров’я, працездатності та людської гідності працівника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.