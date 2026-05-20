Нацполіція відсторонила чотирьох посадовців, які фігурують у справі про ймовірне одержання хабарів

18:16, 20 травня 2026
Відсторонено керівників підрозділів поліції та інших посадовців, які фігурують у справі про можливе прикриття незаконного бізнесу у трьох областях України.
Національна поліція відсторонила від виконання службових обов’язків посадовців, які є фігурантами кримінального провадження щодо отримання неправомірної вигоди.

Йдеться про працівників окремих регіональних підрозділів поліції, стосовно яких Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування.

Голова Нацполіції ініціював проведення службового розслідування, у рамках якого чотирьох посадовців поліції відсторонили від служби. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення.

Нагадаємо, правоохоронці проводять масштабну операцію з очищення системи Національної поліції від корупції. Офіс Генерального прокурора спільно із СБУ викрив схему, за якою посадовці поліції у трьох областях могли забезпечувати «прикриття» мережі так званих «порноофісів».  

За даними слідства, до схеми могли бути причетні керівники територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Наразі одночасно проводяться слідчі дії у головних управліннях Нацполіції цих регіонів. Слідство перевіряє роль кожного із посадовців та встановлює всіх учасників можливої корупційної схеми.

Йдеться про приміщення, де незаконно створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру.

Генпрокурор Руслан Кравченко розповів, що під час обшуків вилучили готівку, швейцарські годинники, зброю та шість дорогих автомобілів. Наразі затримано п’ятьох учасників схеми. 

