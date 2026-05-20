Руслан Кравченко повідомив про затримання п’ятьох учасників схеми в Нацполіції: вилучено понад 22 млн грн готівки та елітні авто

Генпрокурор Руслан Кравченко розповів, що під час обшуків вилучили готівку, швейцарські годинники, зброю та шість дорогих автомобілів.

Правоохоронці затримали п’ятьох учасників масштабної корупційної схеми, пов’язаної з «прикриттям» мережі так званих «порноофісів». Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, під час обшуків у топпосадовців Національної поліції вилучили шість елітних автомобілів, п’ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на суму понад 22,6 млн грн.

Наразі затримано п’ятьох учасників схеми. Слідство вважає, що посадовці поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли за щомісячну винагороду забезпечувати невтручання у діяльність приміщень, де незаконно виготовляли та поширювали через інтернет порнографічний контент.

Як раніше повідомлялося, посередником у схемі був водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який, за даними слідства, використовуючи зв’язки серед керівництва Нацполіції, домовлявся про «прикриття» незаконної діяльності.

За версією слідства, щомісячна «абонплата» за невтручання у роботу таких «порноофісів» становила 20 тисяч доларів для керівництва регіонального підрозділу поліції та ще 5 тисяч доларів для посередника.

У межах розслідування правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі коштів. Зокрема, у лютому 2026 року посередник отримав 45 тисяч доларів, а у квітні — ще 25 тисяч доларів. Також слідство зафіксувало передачу 20 тисяч доларів одному з посадовців поліції іншої області через близьку особу.

Перед затриманням посередник отримав черговий транш у 25 тисяч доларів.

Наразі водію автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС» інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також про підозру повідомили начальнику ГУНП в Івано-Франківській області, його заступнику, першому заступнику начальника ГУНП у Тернопільській області та заступнику начальника ГУНП у Житомирській області. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Операція проводиться Офісом Генерального прокурора спільно із СБУ за сприяння МВС та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

