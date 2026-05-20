Руслан Кравченко повідомив про затримання п’ятьох учасників схеми в Нацполіції: вилучено понад 22 млн грн готівки та елітні авто

15:59, 20 травня 2026
Генпрокурор Руслан Кравченко розповів, що під час обшуків вилучили готівку, швейцарські годинники, зброю та шість дорогих автомобілів.
Правоохоронці затримали п’ятьох учасників масштабної корупційної схеми, пов’язаної з «прикриттям» мережі так званих «порноофісів». Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, під час обшуків у топпосадовців Національної поліції вилучили шість елітних автомобілів, п’ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на суму понад 22,6 млн грн.

Наразі затримано п’ятьох учасників схеми. Слідство вважає, що посадовці поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли за щомісячну винагороду забезпечувати невтручання у діяльність приміщень, де незаконно виготовляли та поширювали через інтернет порнографічний контент.

Як раніше повідомлялося, посередником у схемі був водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який, за даними слідства, використовуючи зв’язки серед керівництва Нацполіції, домовлявся про «прикриття» незаконної діяльності.

За версією слідства, щомісячна «абонплата» за невтручання у роботу таких «порноофісів» становила 20 тисяч доларів для керівництва регіонального підрозділу поліції та ще 5 тисяч доларів для посередника.

У межах розслідування правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі коштів. Зокрема, у лютому 2026 року посередник отримав 45 тисяч доларів, а у квітні — ще 25 тисяч доларів. Також слідство зафіксувало передачу 20 тисяч доларів одному з посадовців поліції іншої області через близьку особу.

Перед затриманням посередник отримав черговий транш у 25 тисяч доларів.

Наразі водію автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС» інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також про підозру повідомили начальнику ГУНП в Івано-Франківській області, його заступнику, першому заступнику начальника ГУНП у Тернопільській області та заступнику начальника ГУНП у Житомирській області. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Операція проводиться Офісом Генерального прокурора спільно із СБУ за сприяння МВС та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

