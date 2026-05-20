Інну П’ятничук переобрали головою Святошинського районного суду Києва

Інну П’ятничук обрали головою Святошинського райсуду Києва ще на три роки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збори суддів Святошинського районного суду міста Києва переобрали Інну П’ятничук на посаду голови суду.

Як повідомили у суді, питання обрання суддів на адміністративні посади було винесене на порядок денний зборів суддів. За результатами таємного голосування головою Святошинського районного суду Києва обрали Інну П’ятничук.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голову суду обирають строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.