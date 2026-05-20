В Україні планують у 10 разів підвищити штрафи за порушення мовного закону

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила за суттєве посилення відповідальності для системних порушників мовного законодавства. Вона заявила, що збільшені штрафи мають застосовуватися до тих, хто після неодноразових попереджень продовжує ігнорувати вимоги закону.

За її словами, вже підготовлено пропозиції щодо підвищення розміру штрафів, які планують відобразити у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Вона також повідомила, що наполягає на радикальніших змінах у щорічному звіті.

Івановська зазначила, що попередження повинні залишатися механізмом для тих, хто припустився порушення випадково, тоді як для системних порушників санкції мають бути відчутними.

"Ми вже внесли пропозиції щодо збільшення розміру штрафу, причому ці зміни мають бути відображені у Кодексі про адміністративні правопорушення. У річному звіті я наполягаю на радикальних змінах", - зазначила Олена Івановська у інтерв’ю lb.ua.

Крім того, мовна омбудсменка заявила, що захист української мови не має перетворюватися на формальний цикл «скарга — попередження — ігнорування», а повторні порушення повинні отримувати швидку реакцію держави.

Івановська висловила позицію, що українська мова має стати обов’язковою умовою професійної діяльності в Україні. На її думку, для системних порушників має діяти принцип, за яким неповага до державної мови призводитиме до фінансових втрат і обмежень у професійній реалізації.

"Тому помножити штрафи на 10 - це цілком робочий варіант для системних порушників", - додала Олена Івановська.

