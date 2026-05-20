  1. В Україні

В Україні планують у 10 разів підвищити штрафи за порушення мовного закону

16:21, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила за радикальне посилення відповідальності для системних порушників мовного законодавства та заявила, що штрафи за повторне ігнорування вимог закону можуть зрости у десять разів.
В Україні планують у 10 разів підвищити штрафи за порушення мовного закону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила за суттєве посилення відповідальності для системних порушників мовного законодавства. Вона заявила, що збільшені штрафи мають застосовуватися до тих, хто після неодноразових попереджень продовжує ігнорувати вимоги закону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, вже підготовлено пропозиції щодо підвищення розміру штрафів, які планують відобразити у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Вона також повідомила, що наполягає на радикальніших змінах у щорічному звіті.

Івановська зазначила, що попередження повинні залишатися механізмом для тих, хто припустився порушення випадково, тоді як для системних порушників санкції мають бути відчутними.

"Ми вже внесли пропозиції щодо збільшення розміру штрафу, причому ці зміни мають бути відображені у Кодексі про адміністративні правопорушення. У річному звіті я наполягаю на радикальних змінах", - зазначила Олена Івановська у інтерв’ю lb.ua.

Крім того, мовна омбудсменка заявила, що захист української мови не має перетворюватися на формальний цикл «скарга — попередження — ігнорування», а повторні порушення повинні отримувати швидку реакцію держави.

Івановська висловила позицію, що українська мова має стати обов’язковою умовою професійної діяльності в Україні. На її думку, для системних порушників має діяти принцип, за яким неповага до державної мови призводитиме до фінансових втрат і обмежень у професійній реалізації.

"Тому помножити штрафи на 10 - це цілком робочий варіант для системних порушників", - додала Олена Івановська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна штраф мова

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]