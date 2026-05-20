Порушення правил гуртожитку не є підставою для відрахування: КСУ розмежував навчання і проживання

Університет має академічну автономію, яка не може бути використана на шкоду в реалізації конституційного права на освіту. Порушення правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках не може бути підставою для відрахування студента з університету.

Про це повідомили у Конституційному Суді України під час лекції, присвяченої аналізу Рішення № 2-р(І)/2026 у справі за конституційною скаргою Володимира Падєріна, який оскаржував конституційність пункту 5 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту».

Цей припис визначає, що однією з підстав для відрахування здобувача вищої освіти є «порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання».

Під час лекції судді Юрій Барабаш, Оксана Грищук, які були доповідачами у справі, та Галина Юровська ознайомили слухачів з обставинами справи, навели позиції Президента України та Освітнього омбудсмена. Також окремо відзначили заклади вищої освіти та установи, провідні науковці яких надали свої експертні висновки з порушених у конституційній скарзі питань (зокрема, Національна академія педагогічних наук України, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Національний університет «Києво-Могилянська академія», КНУ імені Тараса Шевченка та інші).

Особливу увагу судді приділили праву на освіту в контексті законів «Про вищу освіту» та «Про освіту», окреслили положення міжнародних актів, застосованих у рішенні Конституційного Суду України, позиції Суду справедливості Європейського Союзу й органів конституційної юрисдикції інших держав.

Як зазначалося під час заходу, Володимир Падєрін уклав договір про навчання з Національним авіаційним університетом (НАУ), проте через певний час був відрахований за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках, зазначеного закону. Вважаючи таке рішення університету неправомірним, студент звернувся до суду першої інстанції, який позов його задовольнив – визнав наказ університету незаконним і скасував його.

Відтак університет оскаржив це рішення в апеляційному порядку. Суд апеляційної інстанції скаргу задовольнив частково: змінив рішення суду першої інстанції в частині мотивів та підстав задоволення вимог позову, із іншими висновками, на підставі яких було задоволено позов, погодився.

На думку заявника, застосування оспорюваного припису закону про вищу освіту призвело до порушення гарантованого частиною другою статті 58 Конституції України права «не бути притягнутим до відповідальності за діяння, що не визнається законом як правопорушення».

Суд, дослідивши матеріали справи, залишив оспорювану норму закону конституційною, але водночас скористався своїм виключним правовим інструментом, визначеним статтею 89 Закону України «Про Конституційний Суд України». Ця стаття регулює питання конституційно-конформного тлумачення: норма закону залишається чинною, але Суд вказує її правильне значення, що відповідає Конституції України.

У Рішенні Суду наголошено, що Київський апеляційний суд у своїй постанові у справі Падєріна В.О. неправильно класифікував відповідальність, застосовану до нього, як дисциплінарну. Відповідно, апеляційний суд хибно оцінив підставу для відрахування, визначену пунктом 5 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту», тобто застосував указаний припис закону, витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України.

Розв’язуючи цей правовий конфлікт, Суд сформував низку ключових юридичних позицій, як-от:

- перебуваючи у правовідносинах із закладом вищої освіти, здобувач освіти реалізує своє конституційне право на вищу освіту. Ставши учасником таких правовідносин, здобувач освіти не втрачає своїх конституційних прав і свобод. Вони не можуть бути заміщені та мають ієрархічно вищий за юридичною силою характер щодо прав та супутніх до них обов’язків, передбачених чинним законодавством та локальними актами закладу вищої освіти;

- фізична (юридична) особа, яка лише оплачує навчання здобувача освіти, не стає учасником будь-яких інших правовідносин із закладом вищої освіти, крім замовлення надання освітньої послуги, а отже, не може нести іншу відповідальність, окрім відповідальності за невиконання фінансових зобов’язань за договором (контрактом);

- правовідносини з користування житловою площею в гуртожитку закладу вищої освіти […] жодним чином не можуть впливати на порядок реалізації особою свого конституційного права на вищу освіту;

- порушення обов’язків чи інших вимог щодо проживання в гуртожитку закладу вищої освіти […] не можна розглядати як підставу для припинення з ініціативи закладу вищої освіти надання освітньої послуги, а отже, і припинення реалізації конституційного права на вищу освіту.

