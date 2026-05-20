Нарушение правил общежития не является основанием для отчисления: КСУ разграничил обучение и проживание

Университет обладает академической автономией, которая не может использоваться во вред реализации конституционного права на образование. Нарушение правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях не может быть основанием для отчисления студента из университета.

Об этом сообщили в Конституционном Суде Украины во время лекции, посвященной анализу Решения № 2-р(І)/2026 по конституционной жалобе Владимира Падерина, который оспаривал конституционность пункта 5 части первой статьи 46 Закона Украины «О высшем образовании».

Данный припис определяет, что одним из оснований для отчисления соискателя высшего образования является «нарушение условий договора (контракта), заключенного между учреждением высшего образования и лицом, которое учится, или физическим (юридическим) лицом, оплачивающим такое обучение».

Во время лекции судьи Юрий Барабаш, Оксана Грищук, которые были докладчиками по делу, и Галина Юровская ознакомили слушателей с обстоятельствами дела, привели позиции Президента Украины и Образовательного омбудсмена. Также отдельно отметили учреждения высшего образования и организации, ведущие ученые которых предоставили свои экспертные заключения по вопросам, поднятым в конституционной жалобе (в частности, Национальная академия педагогических наук Украины, НЮУ имени Ярослава Мудрого, Национальный университет «Киево-Могилянская академия», КНУ имени Тараса Шевченко и другие).

Особое внимание судьи уделили праву на образование в контексте законов «О высшем образовании» и «Об образовании», обозначили положения международных актов, примененных в решении Конституционного Суда Украины, позиции Суда справедливости Европейского Союза и органов конституционной юрисдикции других государств.

Как отмечалось во время мероприятия, Владимир Падерин заключил договор об обучении с Национальным авиационным университетом (НАУ), однако через некоторое время был отчислен за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях, указанных в законе. Считая такое решение университета неправомерным, студент обратился в суд первой инстанции, который удовлетворил его иск — признал приказ университета незаконным и отменил его.

В связи с этим университет обжаловал решение в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу частично: изменил решение суда первой инстанции в части мотивов и оснований удовлетворения исковых требований, с другими выводами, на которых был удовлетворен иск, согласился.

По мнению заявителя, применение оспариваемого положения закона о высшем образовании привело к нарушению гарантированного частью второй статьи 58 Конституции Украины права «не быть привлеченным к ответственности за деяние, которое не признается законом правонарушением».

Суд, исследовав материалы дела, оставил оспариваемую норму закона конституционной, но при этом воспользовался своим исключительным правовым инструментом, определенным статьей 89 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины». Эта статья регулирует вопрос конституционно-конформного толкования: норма закона остается действующей, но Суд указывает ее правильное значение, соответствующее Конституции Украины.

В решении Суда подчеркнуто, что Киевский апелляционный суд в своем постановлении по делу Падерина В.О. неправильно квалифицировал ответственность, примененную к нему, как дисциплинарную. Соответственно, апелляционный суд ошибочно оценил основание для отчисления, определенное пунктом 5 части первой статьи 46 Закона Украины «О высшем образовании», то есть применил указанный припис закона, истолковав его способом, не соответствующим Конституции Украины.

Разрешая данный правовой конфликт, Суд сформировал ряд ключевых юридических позиций, таких как:

находясь в правоотношениях с учреждением высшего образования, соискатель образования реализует свое конституционное право на высшее образование. Став участником таких правоотношений, соискатель образования не утрачивает своих конституционных прав и свобод. Они не могут быть заменены и имеют иерархически более высокую юридическую силу по отношению к правам и связанным с ними обязанностям, предусмотренным действующим законодательством и локальными актами учреждения высшего образования;

физическое (юридическое) лицо, которое лишь оплачивает обучение соискателя образования, не становится участником каких-либо иных правоотношений с учреждением высшего образования, кроме заказа предоставления образовательной услуги, а следовательно, не может нести иной ответственности, кроме ответственности за невыполнение финансовых обязательств по договору (контракту);

правоотношения по пользованию жилой площадью в общежитии учреждения высшего образования […] никоим образом не могут влиять на порядок реализации лицом своего конституционного права на высшее образование;

нарушение обязанностей или иных требований проживания в общежитии учреждения высшего образования […] не может рассматриваться как основание для прекращения по инициативе учреждения высшего образования предоставления образовательной услуги, а следовательно, и прекращения реализации конституционного права на высшее образование.

