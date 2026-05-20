Пенсии ВПЛ: в Раде предлагают изменения для упрощения оформления и перевода выплат

18:11, 20 мая 2026
В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложили решение для упрощения перевода и оформления пенсионных выплат для внутренне перемещенных лиц и граждан, изменивших место жительства в результате войны.
В парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обратили внимание на проблему перевода выплат пенсий внутренне перемещенным лицам и гражданам, изменившим место жительства в результате войны.

Часть из них выезжала из прифронтовых территорий или временно оккупированных районов, где доступ к базовым услугам был ограничен или отсутствовал.

Одной из ключевых административных процедур для таких лиц является перевод выплаты пенсии по новому месту фактического проживания. Согласно статье 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия выплачивается по месту фактического проживания пенсионера независимо от регистрации, а изменение выплатных данных осуществляется по заявлению лица — лично через сервисные центры Пенсионного фонда Украины или дистанционно через электронные сервисы с использованием квалифицированной электронной подписи.

В то же время, на практике реализация этой процедуры остается усложненной для значительной части граждан, отметили в комитете.

Для многих пенсионеров, особенно проживающих в сельской местности, обращение в сервисные центры ПФУ связано с дополнительными финансовыми и физическими трудностями, в частности необходимостью длительных поездок, ожиданием в очередях и состоянием здоровья.

Альтернативный цифровой формат также доступен не всем, поскольку значительная часть пожилых людей не имеет необходимых технических средств или навыков для использования электронных сервисов, в частности для получения квалифицированной электронной подписи.

Отдельно отмечается, что для внутренне перемещенных лиц проблема усугубляется необходимостью регулярной идентификации и обновления данных в пенсионных реестрах. В ряде случаев это приводит к задержкам в выплатах или необходимости дополнительного подтверждения статуса и места жительства.

В комитете Совета отмечают, что ключевая сложность заключается не в отсутствии нормативного регулирования, а в практической доступности административных процедур для пожилых людей и маломобильных категорий населения.

Среди возможных направлений усовершенствования системы рассматривается расширение межведомственного обмена данными между государственными реестрами для автоматического обновления информации о местожительстве и статусе получателей социальных выплат.

Также предлагается расширение возможностей подачи заявлений через уполномоченные лица органов местного самоуправления, что могло бы упростить доступ к административным услугам в общинах.

