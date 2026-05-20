В Полтавской области работников ТЦК без боевого опыта будут направлять на ротацию в ВСУ

В Полтавском областном ТЦК и СП заявили, что в состав групп оповещения планируется привлекать преимущественно военнослужащих со статусом участника боевых действий.

В Полтавском областном ТЦК и СП заявили, что в состав групп оповещения планируют привлекать преимущественно военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий. Речь идет о военных, участвовавших в боевых действиях, имеющих боевой опыт и понимание потребностей укомплектования подразделений.

В ТЦК отметили, что такие военнослужащие осознают важность мобилизации и фактически помогают доукомплектовывать подразделения, в которых ранее служили, позволяя своим собратьям получить передышку.

Также сообщается, что военные, еще оформляющие документы для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования. В то же время военнослужащих без боевого опыта планируют направлять на ротацию в боевые подразделения для приобретения соответствующего опыта.

