Российский обстрел Киевской области: в области горели жилые дома и была повреждена гражданская инфраструктура

В результате ночной атаки России на Киевскую область пострадали семь человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщили в ГСЧС.

Повреждения и пожары зафиксированы в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах.

В частности, в Фастовском районе пострадали два человека. В Бориспольском районе травмированы пять человек, среди которых один ребенок.

Также в Бориспольском районе спасатели эвакуировали 30 жителей из многоэтажного дома.

В результате атаки повреждены частные жилые дома, квартиры, хозяйственные постройки и автомобили. В жилом секторе возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

На местах работают спасатели и психологи ГСЧС. К ликвидации последствий атаки привлечены все службы взаимодействия.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

