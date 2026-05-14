Российский обстрел Киевской области: в области горели жилые дома и была повреждена гражданская инфраструктура
В результате ночной атаки России на Киевскую область пострадали семь человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщили в ГСЧС.
Повреждения и пожары зафиксированы в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах.
В частности, в Фастовском районе пострадали два человека. В Бориспольском районе травмированы пять человек, среди которых один ребенок.
Также в Бориспольском районе спасатели эвакуировали 30 жителей из многоэтажного дома.
В результате атаки повреждены частные жилые дома, квартиры, хозяйственные постройки и автомобили. В жилом секторе возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.
На местах работают спасатели и психологи ГСЧС. К ликвидации последствий атаки привлечены все службы взаимодействия.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Фото: ГСЧС
