Апелляционные и местные суды получат новых судей: Владимир Зеленский подписал серию указов
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня подписал серию указов о назначении 15 судей в апелляционные, местные общие, административные и хозяйственные суды.
Соответствующие кадровые решения оформлены указами №454/2026–468/2026.
Больше всего назначений состоялось в Запорожский апелляционный суд, где должности судей получили Татьяна Кононенко, Лилия Салтан, Лидия Клименко, Дмитрий Сакоян, Владимир Никитин и Дмитрий Бредун.
В Черниговский апелляционный суд назначены Станислав Чернопятов, Александр Супрун, Максим Гуренко и Андрей Стельмах.
Кроме того, назначены:
Юрий Гломба — судьей Ровенского окружного административного суда;
Вита Левчук — судьей Костопольского районного суда Ровенской области;
Татьяна Лавренюк — судьей Восточного апелляционного хозяйственного суда;
Артур Белоусов — судьей Житомирского апелляционного суда;
Богдан Базарник — судьей Нетешинского городского суда Хмельницкой области.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №454/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить КОНОНЕНКО Татьяну Александровну на должность судьи Запорожского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №455/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить САЛТАН Лилию Геннадьевну на должность судьи Запорожского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №456/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить КЛИМЕНКО Лидию Владимировну на должность судьи Запорожского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №457/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, частью первой статьи 128 и подпунктом 2 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины постановляю:
- Назначить ГЛОМБУ Юрия Александровича на должность судьи Ровенского окружного административного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №458/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить ЧЕРНОПЯТОВА Станислава Владимировича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №459/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить СУПРУНА Александра Петровича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №460/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить САКОЯНА Дмитрия Ивановича на должность судьи Запорожского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №461/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить ГУРЕНКО Максима Александровича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №462/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, частью первой статьи 128 и подпунктом 2 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, абзацем первым пункта 3, пунктами 3¹ и 40 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» постановляю:
- Назначить ЛЕВЧУК Виту Витальевну на должность судьи Костопольского районного суда Ровенской области.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №463/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить ЛАВРЕНЮК Татьяну Анатольевну на должность судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №464/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить БЕЛОУСОВА Артура Евгеньевича на должность судьи Житомирского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №465/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, частью первой статьи 128 и подпунктом 2 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, абзацем первым пункта 3, пунктами 3¹ и 40 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» постановляю:
- Назначить БАЗАРНИКА Богдана Игоревича на должность судьи Нетешинского городского суда Хмельницкой области.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №466/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить СТЕЛЬМАХА Андрея Петровича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №467/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить НИКИТИНА Владимира Владимировича на должность судьи Запорожского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №468/2026
О назначении судьи
В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
- Назначить БРЕДУНА Дмитрия Сергеевича на должность судьи Запорожского апелляционного суда.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
2 июня 2026 года.
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