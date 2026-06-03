Апелляционные и местные суды получат новых судей: Владимир Зеленский подписал серию указов

Указами Президента в апелляционные и местные суды назначены 15 судей.

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Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня подписал серию указов о назначении 15 судей в апелляционные, местные общие, административные и хозяйственные суды.

Соответствующие кадровые решения оформлены указами №454/2026–468/2026.

Больше всего назначений состоялось в Запорожский апелляционный суд, где должности судей получили Татьяна Кононенко, Лилия Салтан, Лидия Клименко, Дмитрий Сакоян, Владимир Никитин и Дмитрий Бредун.

В Черниговский апелляционный суд назначены Станислав Чернопятов, Александр Супрун, Максим Гуренко и Андрей Стельмах.

Кроме того, назначены:

Юрий Гломба — судьей Ровенского окружного административного суда;

Вита Левчук — судьей Костопольского районного суда Ровенской области;

Татьяна Лавренюк — судьей Восточного апелляционного хозяйственного суда;

Артур Белоусов — судьей Житомирского апелляционного суда;

Богдан Базарник — судьей Нетешинского городского суда Хмельницкой области.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №454/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить КОНОНЕНКО Татьяну Александровну на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №455/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить САЛТАН Лилию Геннадьевну на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №456/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить КЛИМЕНКО Лидию Владимировну на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №457/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, частью первой статьи 128 и подпунктом 2 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины постановляю:

Назначить ГЛОМБУ Юрия Александровича на должность судьи Ровенского окружного административного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №458/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить ЧЕРНОПЯТОВА Станислава Владимировича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №459/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить СУПРУНА Александра Петровича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №460/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить САКОЯНА Дмитрия Ивановича на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №461/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить ГУРЕНКО Максима Александровича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №462/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, частью первой статьи 128 и подпунктом 2 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, абзацем первым пункта 3, пунктами 3¹ и 40 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» постановляю:

Назначить ЛЕВЧУК Виту Витальевну на должность судьи Костопольского районного суда Ровенской области.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №463/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить ЛАВРЕНЮК Татьяну Анатольевну на должность судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №464/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить БЕЛОУСОВА Артура Евгеньевича на должность судьи Житомирского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №465/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, частью первой статьи 128 и подпунктом 2 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, абзацем первым пункта 3, пунктами 3¹ и 40 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» постановляю:

Назначить БАЗАРНИКА Богдана Игоревича на должность судьи Нетешинского городского суда Хмельницкой области.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №466/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить СТЕЛЬМАХА Андрея Петровича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №467/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить НИКИТИНА Владимира Владимировича на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №468/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить БРЕДУНА Дмитрия Сергеевича на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года.

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