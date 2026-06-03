  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Апелляционные и местные суды получат новых судей: Владимир Зеленский подписал серию указов

09:16, 3 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Указами Президента в апелляционные и местные суды назначены 15 судей.
Апелляционные и местные суды получат новых судей: Владимир Зеленский подписал серию указов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня подписал серию указов о назначении 15 судей в апелляционные, местные общие, административные и хозяйственные суды.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующие кадровые решения оформлены указами №454/2026–468/2026.

Больше всего назначений состоялось в Запорожский апелляционный суд, где должности судей получили Татьяна Кононенко, Лилия Салтан, Лидия Клименко, Дмитрий Сакоян, Владимир Никитин и Дмитрий Бредун.

В Черниговский апелляционный суд назначены Станислав Чернопятов, Александр Супрун, Максим Гуренко и Андрей Стельмах.

Кроме того, назначены:

Юрий Гломба — судьей Ровенского окружного административного суда;

Вита Левчук — судьей Костопольского районного суда Ровенской области;

Татьяна Лавренюк — судьей Восточного апелляционного хозяйственного суда;

Артур Белоусов — судьей Житомирского апелляционного суда;

Богдан Базарник — судьей Нетешинского городского суда Хмельницкой области.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №454/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить КОНОНЕНКО Татьяну Александровну на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №455/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить САЛТАН Лилию Геннадьевну на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №456/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить КЛИМЕНКО Лидию Владимировну на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №457/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, частью первой статьи 128 и подпунктом 2 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить ГЛОМБУ Юрия Александровича на должность судьи Ровенского окружного административного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №458/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить ЧЕРНОПЯТОВА Станислава Владимировича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №459/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить СУПРУНА Александра Петровича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №460/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить САКОЯНА Дмитрия Ивановича на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №461/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить ГУРЕНКО Максима Александровича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №462/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, частью первой статьи 128 и подпунктом 2 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, абзацем первым пункта 3, пунктами 3¹ и 40 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» постановляю:

  1. Назначить ЛЕВЧУК Виту Витальевну на должность судьи Костопольского районного суда Ровенской области.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №463/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить ЛАВРЕНЮК Татьяну Анатольевну на должность судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №464/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить БЕЛОУСОВА Артура Евгеньевича на должность судьи Житомирского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №465/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, частью первой статьи 128 и подпунктом 2 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, абзацем первым пункта 3, пунктами 3¹ и 40 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» постановляю:

  1. Назначить БАЗАРНИКА Богдана Игоревича на должность судьи Нетешинского городского суда Хмельницкой области.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №466/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить СТЕЛЬМАХА Андрея Петровича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №467/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить НИКИТИНА Владимира Владимировича на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №468/2026

О назначении судьи

В соответствии с частью пятой статьи 126, статьей 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

  1. Назначить БРЕДУНА Дмитрия Сергеевича на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

2 июня 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья Украина назначение Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большие данные в уголовных расследованиях: ЕСПЧ о доступе к доказательствам в цифровую эпоху

Когда доказательства по делу измеряются не страницами, а терабайтами данных, практика ЕСПЧ формирует новые стандарты: от реального доступа к цифровым материалам до запрета «автоматического» признания доказательств достаточными.

Из-за роста ДТП правила для электросамокатов меняют: управлять разрешат с 16 лет

Предлагается ввести возрастные ограничения для пользователей электросамокатов — в частности, управлять ими разрешат только с 16 лет.

ВС отказал в перерасчёте среднего заработка сотруднику ДБР, который проходил военную службу

Суд обозначил пределы исполнения решений о восстановлении на работе и уточнил условия выплаты среднего заработка в спорный период.

ВСП может оправдать судью Геннадия Салая по делу о незаконных НСРД в отношении адвоката

Судья Геннадий Салай может избежать дисциплинарной ответственности за незаконное санкционирование НСРД в отношении адвоката.

Верховный Суд: смерть военнослужащего от инфаркта не исключает право семьи на 15 млн гривен

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций по спору о выплате 15 млн грн матери военнослужащего, который умер от инфаркта во время службы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]