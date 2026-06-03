Мошенники-«ясновидящие» выманили у 74-летней женщины более 130 тысяч евро на ритуал «очищения» денег

Злоумышленники убедили женщину, что её деньги «заряжены негативной энергией» и нуждаются в «очищении».

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В столице Молдовы Кишиневе 74-летняя пенсионерка стала жертвой мошеннической схемы и передала неизвестным более 130 тысяч евро. Об этом сообщила местная полиция, пишет Newsmaker.

Правоохранители Кишинева расследуют дело о мошенничестве в особо крупных размерах после обращения 74-летней женщины. В Генеральном инспекторате полиции 2 июня сообщили, что пенсионерка попала под влияние лиц, выдававших себя за «ясновидящих», и убедивших ее передать значительную сумму средств.

Женщина обратилась в инспекторат полиции Чекан. По ее словам, неизвестные общались с ней на русском языке через WhatsApp и убеждали участвовать в якобы «ритуалах», которые должны были защитить ее сына от опасности.

Злоумышленники заявили, что ее деньги якобы «заряжены негативной энергией» и нуждаются в «очищении». После этого они убедили женщину передать неизвестному лицу 96 тысяч евро. Впоследствии мошенники сообщили, что средства якобы заблокированы на таможне, и склонили ее к дополнительным переводам через международные системы денежных переводов.

В результате пенсионерка перечислила 27 723 евро лицам, находящимся в Украине и Армении. Кроме того, 25 мая она передала еще 7 тысяч евро другой неизвестной женщине.

Общая сумма ущерба составляет 130 723 евро. Полиция устанавливает личности лиц, причастных к мошенничеству, и выясняет все обстоятельства дела.

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