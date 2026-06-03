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Шахраї-«ясновидці» виманили у 74-річної жінки понад 130 тисяч євро на ритуал «очищення» грошей

13:17, 3 червня 2026
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Зловмисники переконали жінку, що її гроші «заряджені негативною енергією» і потребують «очищення».
Шахраї-«ясновидці» виманили у 74-річної жінки понад 130 тисяч євро на ритуал «очищення» грошей
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У столиці Молдови Кишиневі 74-річна пенсіонерка стала жертвою шахрайської схеми та передала невідомим понад 130 тисяч євро. Про це повідомила місцева поліція, пише Newsmaker.

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Правоохоронці Кишинева розслідують справу про шахрайство в особливо великих розмірах після звернення 74-річної жінки. У Генеральному інспектораті поліції 2 червня повідомили, що пенсіонерка потрапила під вплив осіб, які видавали себе за «ясновидців», і переконали її передати значну суму коштів.

Жінка звернулася до інспекторату поліції Чекан. За її словами, невідомі контактували з нею російською мовою через WhatsApp і переконували брати участь у нібито «ритуалах», які мали захистити її сина від небезпеки.

Зловмисники заявили, що її гроші нібито «заряджені негативною енергією» і потребують «очищення». Після цього вони переконали жінку передати невідомій особі 96 тисяч євро. Згодом шахраї повідомили, що кошти нібито заблоковані на митниці, і схилили її до додаткових переказів через міжнародні системи грошових переказів.

У результаті пенсіонерка перерахувала 27 723 євро особам, які перебувають в Україні та Вірменії. Крім того, 25 травня вона передала ще 7 тисяч євро іншій невідомій жінці.

Загальна сума збитків становить 130 723 євро. Поліція встановлює осіб, причетних до шахрайства, та з’ясовує всі обставини справи.

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