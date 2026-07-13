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Сервісний центр МВС пояснив, як тепер визначається строк дії категорій у посвідченні водія

17:53, 13 липня 2026
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Посвідчення водія видане вперше, як і раніше, видається на 2 роки.
Сервісний центр МВС пояснив, як тепер визначається строк дії категорій у посвідченні водія
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні діють нові правила щодо строків чинності посвідчень водія залежно від відкритих категорій транспортних засобів.

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Головний сервісний центр МВС пояснив, як тепер визначається строк дії категорій.

Там підкреслили, що посвідчення водія видане вперше, як і раніше, видається на 2 роки.

«Після його обміну встановлюється новий строк дії категорій:

- 15 років — для категорій А1, А, В1, В, ВЕ;

- 5 років — для категорій С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т.

Дворічний строк застосовується лише один раз — під час першого в житті отримання посвідчення водія, незалежно від того, які категорії відкриватимуться надалі», - йдеться у заяві.

Сервісний центр МВС також додав, що порядок отримання та обміну посвідчення водія залишається без змін.

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МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

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