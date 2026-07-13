Сервісний центр МВС пояснив, як тепер визначається строк дії категорій у посвідченні водія

Посвідчення водія видане вперше, як і раніше, видається на 2 роки.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні діють нові правила щодо строків чинності посвідчень водія залежно від відкритих категорій транспортних засобів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, як тепер визначається строк дії категорій.

Там підкреслили, що посвідчення водія видане вперше, як і раніше, видається на 2 роки.

«Після його обміну встановлюється новий строк дії категорій:

- 15 років — для категорій А1, А, В1, В, ВЕ;

- 5 років — для категорій С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т.

Дворічний строк застосовується лише один раз — під час першого в житті отримання посвідчення водія, незалежно від того, які категорії відкриватимуться надалі», - йдеться у заяві.

Сервісний центр МВС також додав, що порядок отримання та обміну посвідчення водія залишається без змін.

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