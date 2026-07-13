Сервисный центр МВД объяснил, как теперь определяется срок действия категорий в водительском удостоверении

Водительское удостоверение, выданное впервые, как и раньше, выдается на 2 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине действуют новые правила относительно сроков действия водительских удостоверений в зависимости от открытых категорий транспортных средств.

Главный сервисный центр МВД объяснил, как теперь определяется срок действия категорий.

Там подчеркнули, что водительское удостоверение, выданное впервые, как и раньше, выдается на 2 года.

«После его обмена устанавливается новый срок действия категорий:

15 лет — для категорий А1, А, В1, В, ВЕ;

5 лет — для категорий С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т.

Двухлетний срок применяется только один раз — во время первого в жизни получения водительского удостоверения, независимо от того, какие категории будут открываться в дальнейшем», — говорится в заявлении.

Сервисный центр МВД также добавил, что порядок получения и обмена водительского удостоверения остается без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.