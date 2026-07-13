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Сервисный центр МВД объяснил, как теперь определяется срок действия категорий в водительском удостоверении

17:53, 13 июля 2026
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Водительское удостоверение, выданное впервые, как и раньше, выдается на 2 года.
Сервисный центр МВД объяснил, как теперь определяется срок действия категорий в водительском удостоверении
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине действуют новые правила относительно сроков действия водительских удостоверений в зависимости от открытых категорий транспортных средств.

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Главный сервисный центр МВД объяснил, как теперь определяется срок действия категорий. 

Там подчеркнули, что водительское удостоверение, выданное впервые, как и раньше, выдается на 2 года.

«После его обмена устанавливается новый срок действия категорий:

15 лет — для категорий А1, А, В1, В, ВЕ;

5 лет — для категорий С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т.

Двухлетний срок применяется только один раз — во время первого в жизни получения водительского удостоверения, независимо от того, какие категории будут открываться в дальнейшем», — говорится в заявлении. 

Сервисный центр МВД также добавил, что порядок получения и обмена водительского удостоверения остается без изменений.

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МВД водительские права сервисный центр МВД

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