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Завещание или договор дарения — что выбрать и в чем разница

07:26, 14 июля 2026
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Завещание не является гарантией того, что человек получит все наследие.
Завещание или договор дарения — что выбрать и в чем разница
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Договор дарения и завещание чаще всего используют в отношениях между близкими родственниками. В то же время люди часто путают эти понятия и не знают, какой вариант лучше выбрать для передачи имущества.

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В Полтавской областной военной администрации объяснили, что главное отличие между этими документами заключается в моменте вступления в силу.

Договор дарения начинает действовать сразу после оформления и регистрации сделки. После этого новый владелец может распоряжаться имуществом по своему усмотрению. При этом дарение фактически является безотзывной сделкой, а человек, который передал имущество, теряет права на него.

Завещание имеет другой порядок действия — оно вступает в силу только после смерти завещателя. До конца жизни человек остается единственным владельцем своего имущества и может распоряжаться им.

В то же время завещание не гарантирует, что наследник получит всё наследство. Действующее законодательство Украины предусматривает обязательную долю для отдельных категорий наследников, даже если их не указали в завещании.

После заключения договора дарения новый владелец получает имущество без каких-либо обязательств.

Выбор между завещанием и дарением зависит от конкретных обстоятельств. Если человек хочет передать имущество, но сохранить контроль над ним до конца жизни, стоит оформить завещание. Если же необходимо передать право собственности сразу — выбирают договор дарения.

В то же время в случае дарения необходимо доверять человеку, поскольку он сразу получает право собственности на имущество, в частности недвижимость или автомобиль. Поэтому при принятии решения следует учитывать возможные риски.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», при удостоверении завещания присутствие свидетелей не является обязательным в каждом случае. Завещатель имеет право пригласить свидетелей по собственному желанию, однако закон определяет ситуации, когда их участие является необходимым условием для удостоверения документа.

Участие как минимум двух свидетелей обязательно, если завещатель из-за физических недостатков не может самостоятельно прочитать текст завещания. Также свидетели должны присутствовать, если завещание удостоверяет не нотариус, а другое должностное или служебное лицо в случаях, предусмотренных статьей 1252 Гражданского кодекса Украины.

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юрист документы завещание раздел имущества

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