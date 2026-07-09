  1. В Украине

Свидетели при удостоверении завещания: когда их участие обязательно и кто может ими быть

13:38, 9 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Свидетели при удостоверении завещания могут быть привлечены по желанию завещателя, но в редких случаях их присутствие является обязательным условием действительности процедуры.
Свидетели при удостоверении завещания: когда их участие обязательно и кто может ими быть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При удостоверении завещания присутствие свидетелей не является обязательным в каждом случае. Завещатель имеет право пригласить свидетелей по собственному желанию, однако закон определяет ситуации, когда их участие является необходимым условием для удостоверения документа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В каких случаях нужны свидетели

Участие не менее двух свидетелей является обязательным, если завещатель из-за физических недостатков не может самостоятельно прочитать текст завещания.

Также свидетели должны присутствовать, если завещание удостоверяет не нотариус, а другое должностное или служебное лицо в случаях, предусмотренных статьей 1252 Гражданского кодекса Украины.

В частности, речь идет об удостоверении завещания:

  • в больницах, госпиталях, домах для пожилых людей или лиц с инвалидностью;
  • во время пребывания в поисковых или других экспедициях;
  • в других случаях, предусмотренных законом.

Кто может быть свидетелем при удостоверении завещания

Свидетелем может быть только лицо с полной гражданской дееспособностью.

В то же время закон устанавливает ограничения относительно лиц, которые не могут быть свидетелями. К ним относятся:

  • нотариус или другое должностное либо служебное лицо, которое удостоверяет завещание;
  • наследники, указанные в завещании;
  • члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;
  • лица, которые не имеют возможности прочитать или подписать завещание.

Какие действия выполняют свидетели

Свидетели, в присутствии которых удостоверяется завещание, должны подтвердить процедуру его оформления. Они зачитывают текст завещания вслух и ставят на нем свои подписи. Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Кроме того, в текст завещания обязательно вносятся сведения о каждом свидетеле: его фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, а также реквизиты паспорта или другого документа, на основании которого была установлена личность свидетеля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон Украина свидетель завещание

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Конец автоматическим штрафам ТЦК: в Парламенте хотят запретить считать повестку врученной без подписи

Повестка не будет считаться врученной только из-за отметки почты: в Раде зарегистрировали новую законодательную инициативу.

Кризис в АРМА: кто будет управлять миллиардными пулами активов после добровольного сокращения штата

Несмотря на снижение эффективности продажи арестованных активов и дефицит управляющих, АРМА может добровольно сократить собственный кадровый ресурс.

Родители тяжелобольных детей не могут уволиться из армии: почему семьи ждут законопроект 15057

Ребенок не виноват, что папа — герой: отец тяжелобольного ребенка имеет право на отсрочку, но если его уже призвали — уволиться он не может: именно это противоречие предлагает устранить законопроект № 15057.

Производный характер дополнительного решения не лишает сторону права на возмещение расходов на адвоката — постановление ВС

Сторона, понесшая расходы на профессиональную правовую помощь при пересмотре дополнительного решения о распределении судебных расходов, имеет право требовать их компенсации.

500 кинопоказов и мероприятия по ВСУ: по каким критериям Минкульт теперь позволит бронировать персонал

Минкультуры лишило онлайн-проекты и закрытые меры статуса важных для экономики.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]