Свидетели при удостоверении завещания: когда их участие обязательно и кто может ими быть
При удостоверении завещания присутствие свидетелей не является обязательным в каждом случае. Завещатель имеет право пригласить свидетелей по собственному желанию, однако закон определяет ситуации, когда их участие является необходимым условием для удостоверения документа.
В каких случаях нужны свидетели
Участие не менее двух свидетелей является обязательным, если завещатель из-за физических недостатков не может самостоятельно прочитать текст завещания.
Также свидетели должны присутствовать, если завещание удостоверяет не нотариус, а другое должностное или служебное лицо в случаях, предусмотренных статьей 1252 Гражданского кодекса Украины.
В частности, речь идет об удостоверении завещания:
- в больницах, госпиталях, домах для пожилых людей или лиц с инвалидностью;
- во время пребывания в поисковых или других экспедициях;
- в других случаях, предусмотренных законом.
Кто может быть свидетелем при удостоверении завещания
Свидетелем может быть только лицо с полной гражданской дееспособностью.
В то же время закон устанавливает ограничения относительно лиц, которые не могут быть свидетелями. К ним относятся:
- нотариус или другое должностное либо служебное лицо, которое удостоверяет завещание;
- наследники, указанные в завещании;
- члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;
- лица, которые не имеют возможности прочитать или подписать завещание.
Какие действия выполняют свидетели
Свидетели, в присутствии которых удостоверяется завещание, должны подтвердить процедуру его оформления. Они зачитывают текст завещания вслух и ставят на нем свои подписи. Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Кроме того, в текст завещания обязательно вносятся сведения о каждом свидетеле: его фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, а также реквизиты паспорта или другого документа, на основании которого была установлена личность свидетеля.
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