Свидетели при удостоверении завещания: когда их участие обязательно и кто может ими быть

Свидетели при удостоверении завещания могут быть привлечены по желанию завещателя, но в редких случаях их присутствие является обязательным условием действительности процедуры.

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При удостоверении завещания присутствие свидетелей не является обязательным в каждом случае. Завещатель имеет право пригласить свидетелей по собственному желанию, однако закон определяет ситуации, когда их участие является необходимым условием для удостоверения документа.

В каких случаях нужны свидетели

Участие не менее двух свидетелей является обязательным, если завещатель из-за физических недостатков не может самостоятельно прочитать текст завещания.

Также свидетели должны присутствовать, если завещание удостоверяет не нотариус, а другое должностное или служебное лицо в случаях, предусмотренных статьей 1252 Гражданского кодекса Украины.

В частности, речь идет об удостоверении завещания:

в больницах, госпиталях, домах для пожилых людей или лиц с инвалидностью;

во время пребывания в поисковых или других экспедициях;

в других случаях, предусмотренных законом.

Кто может быть свидетелем при удостоверении завещания

Свидетелем может быть только лицо с полной гражданской дееспособностью.

В то же время закон устанавливает ограничения относительно лиц, которые не могут быть свидетелями. К ним относятся:

нотариус или другое должностное либо служебное лицо, которое удостоверяет завещание;

наследники, указанные в завещании;

члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;

лица, которые не имеют возможности прочитать или подписать завещание.

Какие действия выполняют свидетели

Свидетели, в присутствии которых удостоверяется завещание, должны подтвердить процедуру его оформления. Они зачитывают текст завещания вслух и ставят на нем свои подписи. Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Кроме того, в текст завещания обязательно вносятся сведения о каждом свидетеле: его фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, а также реквизиты паспорта или другого документа, на основании которого была установлена личность свидетеля.

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