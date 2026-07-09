В Апелляционную палату ВАКС может попасть судья из Черниговской области: что известно об Инне Смаль

ВСП внес Президенту представление о назначении Инны Смаль судьей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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Высший совет правосудия, рассмотрев кандидатуру Инны Смаль, решил внести Президенту Украины представление о ее назначении на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Что известно о кандидатке

Инна Смаль в 1996 году окончила Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, получив квалификацию специалиста-юриста.

В 2025 году она получила степень доктора философии по специальности «Право» в Пенитенциарной академии Украины, защитив диссертацию на тему: «Теоретические основы формирования и практика применения электронных доказательств в уголовном процессе».

Судейский стаж:

Указом Президента Украины от 27 декабря 2001 года № 1271/2001 назначена на должность судьи Сосницкого районного суда Черниговской области сроком на пять лет.

Постановлением Верховной Рады Украины от 5 апреля 2007 года № 878-V избрана на должность судьи Сосницкого районного суда Черниговской области бессрочно.

Трижды избиралась на должность председателя суда решениями собрания судей Сосницкого районного суда Черниговской области. В целом Инна Смаль занимала должность председателя суда почти непрерывно с 2007 до 2020 года.

Квалификационное оценивание

По результатам прохождения процедуры квалификационного оценивания кандидатка на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Инна Смаль набрала 742,64 балла и заняла 4-ю позицию в рейтинге кандидатов на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Практика рассмотрения дел

По информации из Единого государственного реестра судебных решений, Инна Смаль рассмотрела значительное количество дел об административных правонарушениях по ст. 130 КУоАП. За период 2014–2025 годов она рассмотрела 403 таких дела, из которых лишь в 16 случаях производство было закрыто в связи с окончанием сроков. Закрытие дел было обусловлено поступлением протоколов в суд в конце трехмесячного срока, ненадлежащим уведомлением лиц правоохранительными органами, систематическим возвратом повесток без вручения, а также необходимостью соблюдения гарантий статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно права на справедливый суд.

Научная деятельность

2 июля 2025 года Инна Смаль защитила диссертацию «Теоретические основы формирования и практика применения электронных доказательств в уголовном процессе» и получила научную степень доктора философии. Во время анализа диссертационного исследования были выявлены фрагменты, которые имеют сходство по структуре, логике изложения и фактическому наполнению с диссертацией А. Ратновой «Криминальные процессуальные и криминалистические основы использования электронных документов в доказывании», защищенной в 2021 году.

Смаль пояснила, что в процессе подготовки изучила значительное количество научных источников, в частности труды Ратновой, которые надлежащим образом отражены в списке использованной литературы. Кандидатка отметила, что тематические пересечения в историко-доктринальном обзоре являются объективно неизбежными из-за ограниченного круга ученых, которые системно исследуют эту проблематику.

Декларирование имущества

В разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации за 2016 год кандидатка задекларировала приобретение в собственность 4 декабря 2015 года земельного участка площадью 24 кв. м в пгт Сосница Черниговской области, однако не указала его стоимость. Инна Смаль пояснила, что приобрела право собственности на указанный земельный участок для строительства индивидуального гаража бесплатно из земель коммунальной собственности на основании решения второй сессии Сосницкого поселкового совета от 23 ноября 2015 года. По ее словам, оценка участка не проводилась, поскольку он был получен в собственность бесплатно на основании статьи 121 Земельного кодекса Украины.

Высший совет правосудия решил внести Президенту Украины представление о назначении Инны Смаль на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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